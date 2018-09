Cervo liberato da una rete in Trentino

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 settembre 2018) Storia a lieto fine per un grande “Bamby” che inera rimasto con una grossaplastificata impigliata nelle corna. Ilè statodai forestali della Regione. Si tratta di un adulto di grosse dimensioni, che aveva laincastrata nel grande palco. Da quanto appreso, l’animale vagava vicino al torrente Avisio, nella zona di Albiano, tra i boschi e le gole scavate dall’acqua, con evidenti problemi di movimento e la vista ostacolata dal grosso brandello diche si portava dietro. I forestali, secondo quanto riferisce l’amministrazione provinciale, l’hanno avvicinato lo scorso 10 settembre. Con difficoltà, sia per la zona impervia che per la diffidenza dell’animale. Sono riusciti a sedarlo con l’ausilio di un lancia siringhe, l’hannodallae gli hanno applicato due marche auricolari, per ...