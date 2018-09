Centinaio contro i magistrati | Si inventano le cose

blogo

: Lega, Centinaio contro i magistrati: 'Spesso si inventano le cose' - Politica111 : Lega, Centinaio contro i magistrati: 'Spesso si inventano le cose' - polisblogit : Lega, Centinaio contro i magistrati: 'Spesso si inventano le cose' - frustametafora : Ho sentito Centinaio (#Lega) alla TV dire che il voto contro #Orban da parte dell'#UE è dovuto a interessi di soldi… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) L'iscrizione di Matteo Salvini nel registro degli indagati per quanto accaduto con la nave Diciotti qualche settimana fa ha dato l'avvio a una sorta di campagna denigratoria nei confronti della magistratura. Il governo di Conte su questo è spaccato: da un lato c'è la Lega che puntualmente lancia frecciatine e critiche ai, dall'altra il Movimento 5 Stelle che correggere il tiro e invita al rispetto e alla moderazione, soprattutto quando certi attacchi arrivano da Ministri.Salvini, indagato per sequestro di persona aggravato, non ci era andato affatto leggero nei giorni scorsi, scatenando l'ira deie spingendo il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ad alzare la voce, o almeno a tentare di farlo. Il messaggio, però, non sarebbe stato recepito, visto che oggi un altro ministro leghista ha lanciato un affondo alla magistratura.Gian Marco, ministro ...