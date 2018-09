Caso Skripal | Petrov e Boshirov | autorità britanniche ci hanno rovinato la

Caso Skripal - Putin : “Sappiamo chi ha avvelenato l’ex spia : sono civili”. Governo inglese : “Non è vero - sono degli 007” : L’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal riaccende lo scontro tra Mosca e Londra. In mattinata il presidente Vladimir Putin ha annunciato che sono stati identificati i presunti agenti segreti del Gru responsabili, secondo la Gran Bretagna, dell’attacco con il gas nervino contro Skripal e sua figlia Yulia, avvenuto lo scorso 4 marzo a Salisbury. Dopo che negli scorsi giorni le autorità britanniche avevano annunciato di ...

Caso Skripal - Mosca respinge accuse Gb : 14.38 Le accuse rivolte dalla Gran Bretagna alla Russia sul Caso Skripal sono "inammissibili" e Mosca "non è coinvolta né al livello più alto né ad ogni altro". Così il portavoce del Cremlino in una dichiarazione citata dalla Tass. "Londra - ha aggiunto - dovrebbe avanzare una richiesta di assistenza legale in modo che la Russia possa prendere delle decisioni riguardo a queste persone accusate dalle autorità britanniche". Il riferimento è ai ...

Caso Skripal - mandato di arresto per 2 russi : il veleno nascosto in una boccetta di profumo : La polizia inglese ha detto di aver raccolto prove sufficienti per incriminare Alexander Petrov e Ruslan Boshirov per l’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, avvenuto lo scorso 4 marzo a Salisbury. L'agente nervino utilizzato per intossicare padre e figlia sarebbe stato nascosto in una falsa boccetta spray di profumo.Continua a leggere

Caso Skripal - Scotland Yard spicca un mandato d'arresto per due russi - : Identificati i presunti responsabili della tentata uccisione, nel marzo scorso a Salisbury, dell'ex spia e di sua figlia Yulia. La polizia britannica parla di "sufficienti indizi" contro i due uomini. ...

Caso Skripal - INGHILTERRA : MANDATO DI ARRESTO PER DUE RUSSI/ Ultime notizie : avvelenarono ex spia e la figlia : CASO SKRIPAL, INGHILTERRA: MANDATO di ARRESTO per due RUSSI: Ultime notizie, si tratta di Alexander Petrov e Ruslan Boshirov. Per Scotland Yard tentarono di uccidere l'ex spia e la figlia (Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 13:56:00 GMT)

Caso Skripal : la polizia britannica ha emesso un mandato d'arresto per 2 cittadini russi per il caso Skripal. : Due cittadini russi, Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, sono sospettati dalla polizia britannica per il tentato avvelenamento con il gas nervino dell'ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, risalente allo scorso 4 marzo. Lo ha annunciato il numero due di Scotland Yard, Neil Basu, che ha riferito di aver raccolto "indizi sufficienti" per accusare i due di cospirazione e di tentato omicidio. Lo stesso Basu ha però precisato che ...

Caso Skripal - mandato di arresto per due cittadini russi : La polizia britannica ha emesso un mandato d' arresto nei confronti di due cittadini russi sospettati dell'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal e della figlia Yulia. Secondo Scotland Yard ...

Caso Skripal - Inghilterra emette mandato di cattura internazionale contro due russi : Un mandato di cattura internazionale è stato emesso contro due presunti cittadini russi per la tentata uccisione a marzo dell’ex spia Sergei Skripal e di sua figlia Yulia. La polizia britannica ritiene di aver raccolto “sufficienti indizi” nei confronti di Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, ma il numero due di Scotland Yard, Neil Basu, ha precisato che probabilmente entrambi viaggiavano sotto falso nome. Al momento, secondo ...

Caso Skripal - Mosca accusa Londra di violazione del protocollo diplomatico - : Il comportamento di Londra nel Caso Skripal è contrario ai canoni delle relazioni diplomatiche ed è un'eclatante violazione del protocollo diplomatico. Lo ha detto a Sputnik il portavoce dell'...

Caso Skripal - scatta prima serie di sanzioni Usa a Russia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Caso Skripal - Mosca pronta a rispondere a nuove sanzioni Usa : Le possibili nuove sanzioni degli Stati Uniti contro la Russia sono "una dichiarazione di guerra economica" e "a questa guerra bisogna rispondere con strumenti economici, politici e, se necessario, di ...

Caso Skripal - Russia a Usa : risponderemo : 15.56 "La Russia elaborerà misure di risposta a quest'ulteriore passo ostile di Washington". Così la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sulle sanzioni Usa contro Mosca, annunciate per il Caso Skripal, l'ex spia russa avvelenata con la figlia nel Regno Unito. "Abbiamo avvertito più volte che parlare con la Russia da una posizione di forza e con gli ultimatum è inutile e senza prospettive", ha dichiarato la portavoce.

Russia - nuove sanzioni per Caso Skripal. Giù rublo e Borsa : TeleBorsa, - Le nuove sanzioni alla Russia decise dagli Stati Uniti in risposta al caso Skripal deprimono il rublo e parte della Borsa moscovita. La divisa russa è scesa sul dollaro ai minimi da ...

Russia - nuove sanzioni per Caso Skripal. Giù rublo e Borsa : Le nuove sanzioni alla Russia decise dagli Stati Uniti in risposta al caso Skripal deprimono il rublo e parte della Borsa moscovita. La divisa russa è scesa sul dollaro ai minimi da novembre del 2016 ...