Caso Asia Argento | anche Jimmy Bennett ha una denuncia per molestie

Micaela Ramazzotti risolve (con fantasia) il "Caso" del Caravaggio rubato dalla mafia : La Mostra langue - è partito il countdown per i Leoni, domani - e può concedersi fuori concorso uno spumeggiante e divertito giallo di mafia di ritmo hollywoodiano con robusti rimandi al vecchio cinema su storie di Sciascia. Nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 fu trafugata dall'Oratorio di San Lorenzo a Palermo l'inestimabile "Natività" del Caravaggio. È tra i più celebri "casi" irrisolti del nostro ...

Ruby ter - torna da Torino a Milano il processo per il Caso di Roberta Bonasia : La procura di Torino aveva chiesto il processo il 16 maggio scorso. Ma torna a Milano il processo Ruby Ter, che vede l’ex premier Silvio Berlusconi imputato di corruzione in atti giudiziari insieme con Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino, di 34 anni. Secondo l’accusa, la donna avrebbe testimoniato il falso in tribunale, a Milano, su quanto avveniva durante le ‘cene eleganti’ di Arcore in cambio di circa 80mila euro. Nei ...

X Factor 2019/ Conferenza stampa in diretta : il Caso Asia Argento e le novità sulla prossima edizione : La Conferenza stampa di X Factor 2019 alzerà il velo sulla prossima stagione a cominciare dal caso Asia Argento, il giudice sarà sostituito ai live? Ecco le novità

Caso Asia Argento - l’avvocato tuona : “basta pagamenti - non c’è stato sesso con Bennett” : Asia Argento si difende dalle accuse in merito allo scandalo che l’ha colpita dopo le rivelazioni di Jimmy Bennett Asia Argento ha cambiato avvocato ed anche strategia per affrontare lo scandalo Jimmy Bennett. Il nuovo legale Heller ha parlato tentando di fare chiarezza in merito all’accaduto: “La relazione con Bennett non è mai stata sessuale, ma alla fine si scoprirà che è stata lei ad essere attaccata da Bennett. Ora ...

Quello di Asia Argento è un Caso di 'debolicidio' : ecco perché la violenza non ha sesso : ... una mappa mentale virulenta che induce a difendere i propri obiettivi con modalità che causano "ferite" all'interlocutore" , ferite al fisico o/e alla psiche, o mondo interiore, , impedendo quindi ...

Maurizio Costanzo parla del Caso Argento : 'Non riesco a schierarmi ma consiglierei ad Asia uno psicoterapeuta' : Da quando è scoppiato il caso Argento in molti hanno voluto dire la propria opinione schierandosi o meno con l'attrice italiana. Tra questi non poteva di certo mancare Maurizio Costanzo . Il ...

Caso Asia Argento : è stata Rain Dove a tradirla - compagna dell'attrice Rose McGowan : ...l'ultimo scambio di sms con Asia Argento nel quale la modella cerca di spiegare la sua scelta sostenendo che "vi sarà giustizia per gli onesti" e l'attrice italiana che sostiene come "il mondo non ...

Una modella ha 'tradito' Asia Argento e portato alla polizia i messaggi che la inchiodano al Caso Bennett : ... calcoli dietro i quali Asia Argento - che comunque resta una vittima di Weinstein e che comunque, anche se a distanza di anni, è stata colei che per prima e agli occhi del mondo ha scoperchiato un ...

Marina La Rosa/ "Anche io ho subìto molestie. Il Caso Asia Argento? Non ci credo - a 17 anni "la materia" piace : L'ex gieffina, Marina La Rosa, rivela di aver subìto molestie sessuali, ma, non per questo, è dalla parte del MeToo: "Non ha senso parlare di violenze di 20 anni fa"

Il Caso Asia Argento spiega perché è ora di un #metoo garantista : E’ stato scritto molto sul caso di Asia Argento e molto ancora se ne scriverà nei prossimi giorni quando probabilmente sarà più chiaro se (a) le accuse di molestie mosse contro l’attrice italiana sono fondate oppure no e se (b) a causa delle accuse ricevute Asia Argento perderà oppure no il suo cont

ASIA ARGENTO - JEFF LEACH ACCUSA : "MANDAVA VIDEO HOT"/ L'attore fa un chiarimento sul Caso Weinstein : ASIA ARGENTO, un altro attore ACCUSA: "VIDEO seminuda". Ultime notizie: abusi alla baby star Jimmy Bennett, ombre sul suo avvocato e l'ossessione per Bourdain

Asia Argento fuori dalla giuria di X Factor dopo il Caso Jimmy Bennett : Nel quartier generale di X Factor sono ore di fibrillazione. Il “caso” legato ad Asia Argento ha travolto anche il talent show di SkyUno, che per la dodicesima edizione aveva deciso di puntare su di lei con grande eccitazione. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Asia nella famiglia di X Factor, dove siamo certi che il contributo della sua cultura musicale e personalità sarà importantissimo”, diceva Nils Hartmann, direttore produzioni ...

Caso Asia Argento - su Tmz le foto e i presunti messaggi : 'Sono andata a letto con Bennet' : Questo articolo è stato verificato con: http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2018/08/22/news/Argento_tmz_pubblica_gli_sms_con_bourdain_liberiamoci_di_quest_anima_torturata_che_vuole_spillarti_...

Caso Asia Argento - l’intervento a sorpresa di Matteo Salvini. Le parole del ministro dell’Interno : Nel bel mezzo dello scandalo che ha colpito Asia Argento nelle ultime ore, non poteva fare a meno di inserirsi Matteo Salvini con uno dei suoi commenti. La frase non è ironica, perché oltre alla presenza a dir poco compulsiva del ministro degli interni italiano sui social network, c’è anche da dire che il leader della Lega è stato più volte, negli ultimi mesi, oggetto di attacchi e opinioni contrarie piuttosto pesanti da parte ...