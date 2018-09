“Carrasco è stato vicino al Napoli e non è detto che l’affare non si faccia” | l’agente

sportfair

(Di giovedì 13 settembre 2018) Carrasco èad un passo dalla firma con ilprima di volare in Cina, il suo agente però non chiude ad un futuro in Italia Christophe Henrotay,del centrocampista belga Carrasco, ha svelato alcuni dettagli di calciomercato che riguardano il. Il club di De Laurentiis èal calciatore che adesso milita in Cina, come dichiarato dall’agente a Radio Marte: “Non è un segreto, ilha trattato con l’Atletico Madrid per acquistarlo. È la verità. Ma poi, nonostante l’interesse anche di altri club, abbiamo scelto la Cina. Ma so che molti continuano a seguire Yannick e che a lui piacerebbe un giorno giocare in Italia. Non so se ci riproverà ilo se è destinato altrove“. Il procuratore di Carrasco prosegue con un’analisi del calcio italiano, dove un giorno potrebbe sbarcare il suo assistito: “Il calcio italiano è di nuovo attraente ...