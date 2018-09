Carlo Marsilli a TvBlog | Il giornalismo | la scintilla e la curiosità

blogo

(Di giovedì 13 settembre 2018) Si è chiusa domenica una stagione d'oro per il programma dell'access time di La7 In onda. La trasmissione guidata da Luca Telese e David Parenzo ha macinato ottimi ascolti per tutto il periodo di trasmissione, riuscendo a rimanere sempre sul pezzo, in una estate che non ha mancato di presentarci temi ed argomenti, oltre che eventi anche luttuosi, come il crollo del ponte di Genova, di grande impatto ed interesse sociale. Il programma di La7 ha dimostrato quindi ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, di come sia necessario tenere accesa una finestra quotidiana di, anche in una stagione dove solitamente i maggiori programmi di questo genere chiudono per ferie e spesso non vengono rimpiazzarti da altri che ne proseguano la missione informativa. Dell'ottimo lavoro di In onda abbiamo già avuto modo di occuparci da queste colonne, oggi vogliamo dare voce a chi ...