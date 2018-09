Card Bagnasco | ritardi su Genova sarebbero imperdonabili

Cardinal Bagnasco : "Genova colpita al cuore - ma non si arrende" : Genova,, askanews, - "Il crollo del ponte Morandi sul torrente Polcevera ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova". Ha esordito così il Cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, nell'...

GENOVA - FUNERALI DI STATO : "SQUARCIO NEL CUORE"/ Ultime notizie Cardinal Bagnasco : "La telefonata col Papa..." : Ponte Morandi, FUNERALI di STATO: diretta streaming video, Ultime notizie GENOVA. Alle esequie applausi per il Presidente della Repubblica Mattarella e per il governo. Fischi per il Pd.

Card. Bagnasco : Genova non si arrende - continuerà a lottare : Roma, 18 ago., askanews, - "Il viadotto è crollato: esso - com'è noto - non era solo un pezzo importante di autostrada, ma una via necessaria per la vita quotidiana di molti, un'arteria essenziale per ...

Crollo Genova - Card. Bagnasco : è l'ora della grande vicinanza : Roma, 18 ago., askanews, - 'E' l'ora della grande vicinanza'. Lo ha detto il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, nell'omelia che ha pronunciato alle esequie delle vittime del Crollo del ...

L'omelia del Cardinale Bagnasco per i funerali di Genova : Genova è nello sguardo del mondo, in un grande abbraccio di commozione, di affetto e di attesa. Siamo qui per affidarci alla misericordia e alla consolazione che solo Dio può dare. Sappiamo che ...