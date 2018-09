Caos al concerto di Dua Lipa | la cantante scoppia a piangere | ecco cosa è accaduto a

sportfair

(Di giovedì 13 settembre 2018) Duata asul palco di un suo, a Shanghai la bellaè intervenuta in difesa dei suoi fan Duaha pianto durante il suodi Shanghai andato in scena ieri nella metropoli cinese. Mentre lasi stava esibendo, infatti, alcuni fan sono stati allontanati dalla sicurezza con la forza fuori dall’impianto che ospitava l’evento musicale, suscitando le urla dei presenti. L’artista, interrompendo la scaletta del, ha spiazzato tutti giustificando il gesto dei bodyguard e ammettendo in difesa dei suoi fan: “voglio creare un ambiente davvero sicuro per far divertire tutti noi. Voglio che tutti noi balliamo insieme. Voglio che cantiamo tutti, voglio che tutti noi ci divertiamo davvero. Mi piacerebbe che queste ultime canzoni ce le godessimo davvero, davvero, davvero. Che ne dite?”. I fan allontanati ...