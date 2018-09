Canottaggio | Mondiali Plovdiv 2018 | i risultati delle semifinali di consolazione del

Canottaggio - Mondiali 2018 : cinque equipaggi azzurri volano in finale! Grande prova di Oppo-Ruta nel doppio pesi leggeri : La sessione mattutina della quinta giornata di gare ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria) regala all’Italia altre cinque finali. Una prova solida degli equipaggi azzurri, che in diverse specialità hanno confermato la propria forza, anche se non sono mancate le delusioni per qualche pass sfumato all’ultimo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di questa lunga e appassionante mattinata di gare. Nel doppio pesi ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : 13 settembre - ben cinque equipaggi azzurri vanno in finale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi saranno in acqua otto equipaggi azzurri in semifinale, due nei quarti di finale e due nei ripescaggi, oltre ad uno nelle semifinali per il 13° posto. Sarà una giornata molto importante per l’Italia, non ci saranno prove d’appello, o si entra tra le prime sei, o si resta a guardare gli altri lottare per il ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di giovedì 13 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Quinta giornata di gare ai Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi saranno in acqua otto equipaggi azzurri in semifinale, due nei quarti di finale e due nei ripescaggi, oltre ad uno nelle semifinali per il 13° posto. Sarà una giornata molto importante per l’Italia, non ci saranno prove d’appello, o si entra tra le prime sei, o si resta a guardare gli altri lottare per il podio. Tutte le gare saranno ...

Canottaggio – Mondiali di Plovdiv - l’otto azzurro stacca il pass per la finale : L’equipaggio azzurro chiude al secondo posto la batteria alle spalle della Germania campione del mondo uscente, staccando il pass per la finale L’otto azzurro, dopo i Mondiali di Sarasota 2017, torna nuovamente in finale chiudendo al secondo posto la batteria alle spalle della Germania campione del mondo uscente. Un risultato sintetizzato dalle parole di Giovanni Abagnale, la medaglia di bronzo dei Giochi di Rio 2016, approdato ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : Stefano Oppo e Pietro Ruta in semifinale nel doppio pl - il vento fa rinviare le altre gare : In una difficile sessione pomeridiana ai Mondiali di Canottaggio in corso a Plovdiv, in Bulgaria, si sono completati soltanto i quarti di finale del doppio pesi leggeri maschile: i nostri Stefano Oppo e Pietro Ruta hanno centrato il passaggio alle semifinali. Il forte vento ha impedito lo svolgimento dei ripescaggi del doppio senior maschile e dei quarti del due senza e del singolo seniores maschili. Nei quarti di finale della specialità ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : 12 settembre. In semifinale Stefano Oppo e Pietro Ruta nel doppio pl! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi saranno in acqua complessivamente dodici specialità, che vedranno impegnati nove equipaggi azzurri. Esordio per l’otto senior maschile (batterie) e per i due senza pesi leggeri (entrambi alle prese con la test race). Saranno impegnati nei ripescaggi i doppi senior ed il singolo senior femminile, mentre affronteranno i quarti di ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : l’ammiraglia azzurra vola in finale! Fuori doppio e singolo femminili : Quarta giornata di gare ai Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria stamane erano impegnati sette equipaggi azzurri. Buone notizie dall’ammiraglia azzurra: l’otto senior maschile va direttamente in finale, mentre non passano lo scoglio dei ripescaggi doppio e singolo senior femminile. I due senza pesi leggeri vincono le test race, infine nel paraCanottaggio il singolo PR1 femminile dovrà passare per i ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : 12 settembre. Scende in acqua l’otto - iniziano i quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi saranno in acqua complessivamente dodici specialità, che vedranno impegnati nove equipaggi azzurri. Esordio per l’otto senior maschile (batterie) e per i due senza pesi leggeri (entrambi alle prese con la test race). Saranno impegnati nei ripescaggi i doppi senior ed il singolo senior femminile, mentre affronteranno i quarti di ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 12 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Quarta giornata di gare ai Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi saranno in acqua complessivamente diciannove specialità, che vedranno impegnati undici equipaggi azzurri. Esordio per il singolo PR1 femminile, per l’otto senior maschile e per i due senza pesi leggeri. Cercano il passaggio del turno gli altri equipaggi impegnati tra ripescaggi e quarti di finale. Tutte le gare saranno trasmesse in streaming ...

Mondiali di Canottaggio – Alla terza giornata di gare passano al turno successivo altre due imbarcazioni azzurre : L’Italia del Canottaggio continua con il verso giusto i Mondiali Assoluti di Plovdiv: altre due imbarcazioni al turno successivo terza giornata di gare ai Mondiali Assoluti di Plovdiv, con l’Italia che passa il turno in altre due specialità. Fabrizio Caselli conclude al secondo posto la batteria del singolo PR1 maschile, alle spalle del quotato equipaggio ucraino che domina la qualifica, e accede così Alla semifinale. Passaggio ...

Mondiali Assoluti Canottaggio : terza giornata di gare a Plovdiv : Canottaggio, Mondiali Assoluti. Disputata la terza giornata di gare terza giornate di gare ai Mondiali Assoluti di Plovdiv, con l’Italia che passa il turno in altre due specialità. Fabrizio Caselli conclude al secondo posto la batteria del singolo PR1 maschile, alle spalle del quotato equipaggio ucraino che domina la qualifica, e accede così alla semifinale. Passaggio al turno successivo anche per Chiara Ondoli, Stefania Gobbi, ...