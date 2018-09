Cani | Coldiretti | il test del Dna inchioda i padroni incivili

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 settembre 2018) Possono essere finalmente smascherati i maleducati proprietari deiresponsabili di imbrattare marciapiedi e giardini pubblici grazie aldel Dna che permettere di identificare gli animali analizzando il materiale genetico estratto dalle loro feci. Lo rende noto lanel sottolineare che grazie all’Associazione Italiana Allevatori (AIA) è stata realizzata in via sperimentale con il laboratorio di genetica e servizi (lgs) di Cremona la prima banca dati del Dna di circa 1.500del territorio del comune di Malnate (Va). In questo modo – sottolinea la– è stato possibile rintracciare, identificare e multare, in collaborazione con l’amministrazione comunale i trasgressori dell’obbligo di raccolta delle deiezioni. Si tratta di una iniziativa destinata ad essere replicata in molte altre realtà dove è troppo facile restare impuniti ...