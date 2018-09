CAMBIO DELLA GUARDIA AL 37° STORMO

Lo 'sCAMBIO emotivo' tra uomini e animali : la nuova frontiera della scienza al Festival della Robotica : La seconda edizione del Festival internazionale della Robotica è in programma a Pisa dal 27 settembre al 3 ottobre

CAMBIO al vertice della Scuola Sottufficiali dell'Esercito : Venerdì 7 settembre 2018, presso la Caserma "Soccorso Saloni", ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al Comando della Scuola Sottufficiali dell'Esercito tra il Generale di Brigata Gabriele ...

Fiat Chrysler : in America Latina CAMBIO al vertice per il settore della comunicazione : Ha inoltre diretto la comunicazione globale della piattaforma di innovazione, ricerca, sviluppo e istruzione STEM , Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, . Fernão Silveira ha iniziato la sua ...

CAMBIO al vertice della Compagnia Carabinieri a L'Aquila; il messaggio del sindaco : L'Aquila - “La città saluta il capitano Francesco Nacca, dal 2015 alla guida del Comando della Compagnia dei Carabinieri dell’Aquila e che da ieri ha preso servizio nella città di Trani. Ho avuto modo di conoscere e approfondire la sua conoscenza, apprezzandone la grande preparazione e le profonde qualità umane. Gli giungano i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, che affronterà con la dedizione e la ...

CAMBIO di location per Home Festival 2019 verso il raddoppio per i 10 anni della manifestazione : Home Festival 2019 cambia collocazione temporale e si sdoppia, per raggiungere una nuova location che non sia quella dell'ex dogana di Treviso. La manifestazione non sarà più l'ultimo Festival estivo ma sarà quello che va ad aprire la bella stagione. Si parte con la location storica di Treviso, dove anche quest'anno la manifestazione ha riscosso il meritato successo, per continuare con una nuova sessione a luglio, dal 12 al 14, al Parco San ...

Consultazione UE sullora legale : 84% a favore dellabolizione del CAMBIO dellora : "Il Presidente della Commissione europea Juncker ha inserito la questione dell'ora legale nell'agenda politica come parte del suo impegno a concentrarsi sulle questioni importanti e lasciare che gli ...

CAMBIO al vertice della Lega giovani della provincia di Imperia : Andrea Coppola è il nuovo Segretario provinciale : Andrea, 20 anni, studente ventimigliese al secondo anno della facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli studi di Genova, sin dall'adolescenza coltiva una grande passione per la politica ...

CAMBIO ai vertici dei Servizi segreti : rischia il posto anche il capo della Guardia Costiera : La decisione era nell'aria già da un paio di settimane, ma ora c'è anche il crisma dell'ufficialità: domani il governo avvierà la procedura per il Cambio ai vertici dei Servizi segreti. Come anticipato dal Corriere della Sera, a cedere il posto saranno due dei funzionari a cui il governo Gentiloni aveva prorogato l'incarico lo scorso 7 marzo: il direttore del Dis Alessandro Pansa (molto apprezzato da Conte che lo ...

La proposta della Commissione europea : eliminare il CAMBIO tra ora legale e ora solare : “Milioni di cittadini ci hanno detto che non vogliono più il cambiamento dell’ora e la Commissione farà ciò che le è stato chiesto”

Indagini su Trump - immunità in CAMBIO di informazioni anche al tesoriere della Trump Organization : Allen Weisselberg, direttore finanziario della Trump Organization, ha ottenuto l’immunità dai procuratori federali americani, per aver fornito informazioni sull’ex avvocato di Trump, Michael Cohen, nelle Indagini sui pagamenti fatti a due donne durante la campagna elettorale di Donald Trump. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti inform...

Juventus - Allegri corre ai ripari : subito un CAMBIO di modulo - dentro Mandzukic come ‘spalla’ di Ronaldo - le intenzioni in vista della Lazio [FOTO] : La prima giornata del campionato di Serie A ha già dato importanti indicazioni, in particolar modo nel match d’esordio non ha convinto la Juventus. Successo con il brivido per la squadra di Massimiliano Allegri, contro il Chievo è finita con un sofferto 2-3. I bianconeri non hanno convinto dopo l’importante mercato portato avanti dalla dirigenza, l’allenatore adesso ha deciso di correre ai riparti. Il 4-2-3-1 non ...

WhatsApp - arriva l'ennesima bufala : da martedì 21 agosto nessun CAMBIO codice della strada : arriva l'ennesima truffa via WhatsApp: il messaggio che è stato inoltrato di recente da alcuni utenti riguarda una presunta entrata in vigore del nuovo codice della strada, gia' da martedì 21 agosto. Secondo tale messaggio, chiunque verra' sorpreso alla guida, anche davanti ai semafori, con lo Smartphone o con altri dispositivi, subira' il ritiro immediato della patente con una multa che va dai 180 euro ai 680 euro. Lo stesso messaggio invita ...

Genova. CAMBIO DELLA viabilità cittadina per il crollo del ponte Morandi : La Polizia Locale comunica che, fino a cessate esigenze nelle sotto elencate strade sono state stabilite queste prescrizioni. In Via Giorgio

CAMBIO al vertice della Divisione PASI della Questura - entra Claudia Di Persio : La dr.ssa Claudia Di Persio, Primo Dirigente della Polizia di Stato si è da poco insediata a Terni come dirigente della Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione della Questura. ...