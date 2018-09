Caldo | in Trentino temperature da Sud | 6-7 °C sopra la media

Caldo Trentino : a Luglio temperature sopra la media e poca pioggia : Il mese di Luglio che sta per andare in archivio non è stato da record, ma comunque si è registrata una temperatura media di un grado al di sopra dei valori registrati nel lungo periodo. Questo quanto emerge dal bilancio del Servizio meteo della Provincia di Trento, dal quale si evince anche che negli ultimi 30 giorni le precipitazioni sono state decisamente ridotte e la siccità l’ha fatta da padrone. Per quanto riguarda la pioggia , ...

Caldo - Trentino : temperature in aumento con punte anche superiori ai 35°C : “Molto Caldo anche in Trentino in questi giorni pur non sussistendo le condizioni per un’allerta meteo. Un vasto promontorio di matrice africana – rileva MeteoTrentino, come riporta una nota dell’amministrazione provinciale – è presente sul Mediterraneo centrale ed estende la sua influenza a tutto l’arco alpino, determinando una fase di bel tempo estivo con temperature in aumento. A partire da oggi – martedì ...