Calcutta | l’antidivo della musica italiana torna con “Kiwi”

(Di giovedì 13 settembre 2018) La straordinaria ascesa diè senz’ombra di dubbio uno degli exploits discografici di questo 2018. Antidivo, schivo e con la battuta pronta, in poco meno di un anno Edoardo si è confermato tra le (poche) certezzedi nuova generazione. Sono numeri impressionanti, i suoi, soprattutto considerando che si tratta di un artista indipendente. “Evergreen“, il suo ultimo album, ha raggiunto la prima posizioneclassifica FIMI/Gfk. Tutti e tre i singoli estratti dalla raccolta sono entrati in top 40 nella classifica airplay di EarOne (e l’ultimo, “Paracetamolo“, ha sfiorato la top 20), raggiungendo due volte la certificazione per il Disco D’Oro e una per il Disco di Platino. Gli ascolti delle canzoni di “Evergreen” su Spotify sfiorano i 100 milioni e indicano una trasversalità di pubblico estremamente rara: ...