Calcio | il Chievo evita la stangata | solo 3 punti di penalizzazione

agi

: RT @ansacalciosport: Plusvalenze fittizie, -3 punti al Chievo. La sentenza del Tribunale Figc: 'Anche 3 mesi stop a Campedelli' | #ANSA htt… - LucianoMoggi : RT @ansacalciosport: Plusvalenze fittizie, -3 punti al Chievo. La sentenza del Tribunale Figc: 'Anche 3 mesi stop a Campedelli' | #ANSA htt… - zona_calcio : Chievo, ufficiale: tre punti di penalizzazione, tre mesi di inibizione per Campedelli: Ora è ufficiale. Il Tribunal… - MarcoRoberti10 : La giustizia sportiva nel calcio? #Chievo 3 punti di penalità -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Nienteper il: il club veronese se l'è cavata con tredida scontare in questo campionato per le plusvalenze fittizie. La sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale non ha accolto la richiesta della Procura federale che addirittura puntava a un -15 che avrebbe reso proibitiva la permanenza in Serie A. Il Tribunale presieduto da Cesare Mastrocola ha accolto il deferimento del Procuratore federale, aggiungendo al -3 un’ammenda di 200mila euro, e ha squalificato per tre mesi il presidente del club, Luca Campedelli, e per un mese e 15 giorni i consiglieri della società Piero Campedelli, Giuseppe Campedelli, Michele Cordioli e Antonio Cordioli. Per il Cesena nessun provvedimento, data l'intervenuta revoca dell’affiliazione, ma inibizione ...