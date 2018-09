Calcio | Chievo verrà penalizzato di 3 punti | il presidente Campedelli inibito 36 mesi per

oasport

: RT @ansacalciosport: Plusvalenze fittizie, -3 punti al Chievo. La sentenza del Tribunale Figc: 'Anche 3 mesi stop a Campedelli' | #ANSA htt… - LucianoMoggi : RT @ansacalciosport: Plusvalenze fittizie, -3 punti al Chievo. La sentenza del Tribunale Figc: 'Anche 3 mesi stop a Campedelli' | #ANSA htt… - zona_calcio : Chievo, ufficiale: tre punti di penalizzazione, tre mesi di inibizione per Campedelli: Ora è ufficiale. Il Tribunal… - MarcoRoberti10 : La giustizia sportiva nel calcio? #Chievo 3 punti di penalità -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Ora è ufficiale. Il Tribunale Federale hailVerona di trein classifica (oltre a una pena in denaro di 200mila euro) nella stagione corrente, confermando l’inibizione di trealLuca. Una decisione giunta al termine di un processo sportivo lungo e pieno di colpi di scena Ieri, la Procura Federale aveva richiesto una penalizzazione di 15, confermando la tesi sostenuta nel corso del procedimento sportivo dello scorso luglio circa le plusvalenze fittizie dei clivensi. A quanto pare, però, il Tribunale ha accolto parte delle ragioni del club veneto evitando un -15 come era accaduto al Cesena. La compagine veronese, in precedenza, si era appellata all’improcedibilità del processo per un difetto di forma. Secondo l’avvocato Marco De Luca, infatti, il deferimento non sarebbe stato firmato dal Procuratore federale ma da aggiunti non ...