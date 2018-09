Brunello Cucinelli in caduta libera a Piazza Affari

Solomeo - il borgo dello spirito di Brunello Cucinelli : Brunello Cucinelli ha dato nuova linfa vitale a Solomeo , da lui ribattezzato “ borgo dello spirito ”, incantevole piccolo centro umbro edificato tra la fine del XII secolo e la prima metà del XIII e cuore della produzione dell’Azienda del Re del cashmere. Un piccolo gioiello arroccato su una collina dove lo spirito si rigenera respirando bellezza, e dove si lavora in sintonia con la natura, “rinnovato” da Cucinelli con l’intento di ...

Il Borgo dello Spirito di Brunello Cucinelli - un esempio di imprenditoria umana : Umanità e grandi imprese non sempre vanno a braccetto. Ma quando questo accade, un’azienda riesce ad essere molto più di un semplice posto di lavoro: diventa una possibilità di trovare sé stessi, di «nobilitarsi» come direbbe Karl Marx, tenendo insieme più individualità in perfetta armonia. È questa visione che da quarant’anni fa sì che Brunello Cucinelli, il re del cashmere, produca le sue creazioni mantenendo il giusto equilibrio ...