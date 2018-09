Brescia | polmonite | 32 nuovi casi | ma la curva di epidemia è in discesa

Polmonite da legionella - morto 68enne : il pm di Brescia dispone l’autopsia : La Procura di Brescia ha disposto l’autopsia sul corpo di un 68enne Bresciano morto oggi all’ospedale di Gavardo (Brescia). Si sospetta un nuovo caso di decesso per Polmonite da legionella. L’uomo era stato ricoverato prima a Brescia e poi trasferito in gravissime condizioni a Gavardo, dove e’ morto nelle scorse ore. L'articolo Polmonite da legionella, morto 68enne: il pm di Brescia dispone l’autopsia sembra essere ...

Epidemia di polmonite : 12 casi di legionella - tre morti e 196 ricoveri a Brescia e Lecco : È morta infatti per polmonite da legionella una 69enne Bresciana, lo scorso 7 settembre a Mezzane di Calvisano, paese diventato celebre nel mondo per la produzione di caviale. Lo ha stabilito l'...

Polmonite a Brescia : in 12 casi si tratta di legionella : Aggiornamento 11 Settembre - Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, ha parlato in consiglio regionale fornendo un aggiornamento sull'epidemia di Polmonite che sta interessando il Bresciano: "A ieri fino alle ore 20 vi sono stati 235 accessi al pronto soccorso, 196 sono le persone attualmente ricoverate, 12 le persone che hanno rifiutato il ricovero o che sono state dimesse, due i decessi, uno con una diagnosi accertata ...

Polmonite : quel che c'è da sapere sull'epidemia di Brescia : Oltre 200 i ricoveri, si sospetta che la causa dell'infezione sia il batterio della Legionella. La procura indaga per epidemia colposa

La procura di Brescia ha aperto un’inchiesta sull’epidemia di polmonite nella bassa Bresciana : Lunedì 10 settembre la procura di Brescia ha aperto un’inchiesta sui casi di polmonite che si stanno verificando nelle ultime settimane nella bassa Bresciana orientale. Finora l’epidemia ha causato la morte di due persone — un anziano e una donna The post La procura di Brescia ha aperto un’inchiesta sull’epidemia di polmonite nella bassa Bresciana appeared first on Il Post.

Polmonite Brescia - Gallera : la curva epidemica è in lieve calo : Milano, 11 set., askanews, - 'Insieme alle ATS coinvolte, stiamo facendo tutto il possibile per fare chiarezza: dai risultati delle indagini fin qui eseguite mi sento di tranquillizzare tutti, i ...

Polmonite nel Bresciano : la vittima della legionella era una donna di 69 anni : In merito ai casi di Polmonite del Bresciano e in riferimento all’ultimo aggiornamento della Regione Lombardia sui casi di legionella, è stato reso noto che la vittima del batterio è una donna 69enne di Mezzane di Calvisano, deceduta all’inizio del mese. Nessuna ipotesi viene trascurata circa la possibile diffusione del batterio. Il batterio che ha causato l’epidemia di Polmonite nel Bresciano finora ha portato alla morte di ...

Brescia - accertati 12 casi di legionella : in 200 al pronto soccorso per polmonite : I casi di legionella accertati nel Bresciano sono 12, con un morto per polmonite batterica. Lo ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera, riferendo all’Aula del Consiglio regionale la situazione dell’epidemia di polmonite che ha colpito la zona. “A ieri fino alle ore 20 vi sono stati 235 accessi al pronto soccorso, 196 sono le persone attualmente ricoverate – ha continuato -. In 12 casi, sul numero totale, è stato accertato che ...

Polmonite nel Bresciano : confermato un morto e 12 casi di legionella - “nessun motivo per chiudere le scuole” : Un decesso certo e 12 casi confermati di legionella in Lombardia: è il bilancio accertato reso noto dall’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel corso del suo intervento in Consiglio regionale in merito ai casi di Polmonite nel Bresciano. Nel dettaglio, i Comuni interessati sono 70, nell’area di Brescia e Mantova, le persone ricoverate sono oltre 200, ma precisa Gallera: “La Curva epidemica è in calo, è stato un ...

Polmonite da legionella - grave un 29enne Bresciano ricoverato a Monza - : L'uomo si era presentato al pronto soccorso di Gavardo, Brescia, con i sintomi classici della patologia e poi è stato trasferito al San Gerardo: si trova nel reparto di terapia intensiva attaccato ...