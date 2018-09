Brasile | Bolsonaro operato d' urgenza durante la notte

Brasile : attacco Bolsonaro - esplodono tesi cospirazioniste : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brasile - Bolsonaro è grave : campagna elettorale sospesa : Per non parlare poi della morte di Marielle Franco, politica del Psol ammazzata a Rio a marzo perché invisa a un gruppo di miliziani del narcotraffico, e dei numerosi candidati al consiglio comunale ...

Brasile - Jair Bolsonaro accoltellato : come sta?/ Ultime notizie : confermato stop a campagna presidenziale : Jair Bolsonaro, ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del Brasile. Il video choc dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 22:18:00 GMT)

Brasile - JAIR BOLSONARO ACCOLTELLATO : COME STA?/ Ultime notizie : altri candidati Elezioni “stop a campagna” : JAIR BOLSONARO, ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del BRASILE. Il video choc dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:15:00 GMT)

Brasile - accoltellato Jair Bolsonaro : non è in pericolo di vita/ Ultime notizie : stabile ma salta campagna : Jair Bolsonaro, ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del Brasile. Il video choc dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:21:00 GMT)

Brasile : il momento in cui il candidato presidente Bolsonaro viene accoltellato in pubblico : Jair Bolsonaro partecipava in una manifestazione elettorale a Juiz de Fora.Colpito al fegato, è grave

Brasile - JAIR BOLSONARO ACCOLTELLATO : FUORI PERICOLO DI VITA/ Ultime notizie - addio alla campagna elettorale : JAIR BOLSONARO, ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del BRASILE. Il video choc dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 14:52:00 GMT)

Brasile - Jair Bolsonaro fuori pericolo di vita. Ma dovrà riposare e interrompere la campagna presidenziale : Ha riportato ferite gravi ma, dopo due interventi chirurgici, è stabile e fuori pericolo di vita Jair Bolsonaro, leader del Partito Social-Liberale, formazione di estrema destra brasiliana, e candidato in testa ai sondaggi per le elezioni del 7 ottobre che ieri, durante una manifestazione elettorale a Juiz de Fora, è stato vittima di un agguato a colpi di coltello da parte di Adelio Bispo de Oliveira, un 40enne di Minas Gerais. Bolsonaro, ...

Brasile - Bolsonaro grave dopo accoltellamento : il video choc/ Chi è il candidato alle presidenziali : Jair Bolsonaro, ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del Brasile. Il video choc dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 14:00:00 GMT)

Brasile - accoltellato durante un comizio il candidato dell’estrema destra : il video dell’aggressione a Bolsonaro : Il candidato dell’estrema destra alle presidenziali in Brasile, Jair Bolsonaro, è stato accoltellato allo stomaco durante un comizio a Juiz de Fora. Nel video, il momento in cui l’aggressore, Adelio Bispo de Oliveira, ferisce il politico dato in vantaggio nei sondaggi. Bolsonaro ha poi registrato un breve video dall’ospedale, dove è stato ricoverato d’urgenza e dove le sue condizioni sono sembrate fin da subito gravi: ...

Brasile - accoltellato il candidato di estrema destra Jair Bolsonaro [VIDEO] : ...

Brasile - accoltellato il candidato presidente Bolsonaro : Bolsonaro, il candidato di estrema destra in testa ai sondaggi per le elezioni del prossimo 7 ottobre in Brasile, è stato accoltellato mentre partecipava a una manifestazione...

Brasile - BOLSONARO GRAVE DOPO ACCOLTELLAMENTO : IL VIDEO CHOC/ L'aggressore : "Ho agito per conto di Dio" : Jair BOLSONARO, ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del BRASILE. Il VIDEO CHOC dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:24:00 GMT)