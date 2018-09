Borsa : Europa positiva dopo Wall Street : ... mentre Milano è in risalita e guadagna lo 0,2%, dopo un finale di mattinata in netto peggioramento per le indiscrezioni sulle tensioni che ci sarebbero fra M5S e il ministro dell'Economia, Giovanni ...

Borsa : Wall Street ha chiuso negativa :

Borsa : Wall Street ha chiuso negativa : Chiusura in territorio negativo, ieri sera, per Wall Street. Il Dow Jones ha perso lo 0,30% a 25.917,96 punti, il Nasdaq ha ceduto lo 0,25% a 7.902...

Borsa : Wall Street apre positiva - Dow Jones +0 - 07% :

Milano unica Borsa in rosso - a Wall Street l’S&P500 per la prima volta sopra 2900 : Incerte le principali Borse europee che sfruttano solo parzialmente i benefici dell'accordo commerciale Usa-Messico. Acquisti sul settore auto. Milano resta sensibile all'andamento dei titoli di Stato - sotto pressione anche per l'incertezza sulla Legge di Bilancio - e alla questione concessioni dopo il disastro di Genova. BTp migliorano dopo l'asta del Tesoro sui Ctz. Euro/dollaro a 1,17...

Wall Street punta a nuovi record. Tesla non abbandonerà la Borsa : Jerome Powell ha infatti ribadito che è appropriata la normalizzazione della politica monetaria, confermando così indirettamente le attese del mercato per nuovi rialzi dei tassi di interesse. A dare ...

Borsa - Wall Street apre in moderato rialzo : Dow Jones +0 - 25% : Apertura in moderato rialzo per Wall Street: l'indice Dow Jones guadagna lo 0,25% a 25.734 punti, lo S P500 avanza dello 0,16% a 2.854,60 punti e il Nasdaq sale dello 0,24% a 7.835,03 punti.

Borsa Usa - Wall Street chiude in rialzo : Dj +0 - 43% - Nasdaq +0 - 13% : Chiusura in rialzo per la Borsa Usa. A Wall Street il Dow Jones guadagna lo 0,43% a 25.669,20 punti, il Nasdaq sale dello 0,13% a 7816,33 punti mentre lo S P 500 cresce dello 0,33% a 2.850,11 punti.

Borsa : Wall Street apre in rialzo - Dow Jones +0 - 95% :

Borsa - chiusura Wall Street : Dow Jones -0 - 29% - Nasdaq +0 - 04% : chiusura contrastata per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,29% a 25.508,96 punti, il Nasdaq sale dello 0,04% a 7.891,78 punti mentre lo Standard and Poor 500 cede lo 0,14% a 2.853,58 punti.

Tesla - Musk vuole portarla via da Wall Street e il titolo schizza in Borsa : MILANO - Con nove parole e 61 caratteri Elon Musk ha sconvolto la seduta di martedì di Wall Street e messo la sua Tesla sotto i riflettori, portandola a registrare un balzo dell'11% alla fine della ...

Borsa : Wall Street apre in calo : ANSA, - NEW YORK, 2 AGO - Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perdere lo 0,48% a 25.209,26 punti, il Nasdaq cede lo 0,57% a 7.663,86 punti mentre lo S&P 500 lascia sul ...

Azienda che distribuisce marijuana entra in Borsa a Wall Street. Ed è un successo : Tilray, Azienda canadese specializzata nella produzione di marijuana a scopo ricreativo, lancia la prima Ipo sul Nasdaq e raccoglie 153 milioni di dollari. La notizia è stata rilanciata da siti finanziari, anche perchè è considerata la prima apertura di Wall Street alla cannabis, ovviamente come comparto industriale dal momento che a New York, come in molti altri stati americani, la marijuana resta vietata: non così in Canada, seconda nazione al ...