Borsa | occhi sulla Bce | a meta' seduta Milano | -0 | 25% | incerta | giu' Saipem

Borsa con il fiato sospeso dopo il richiamo di Fitch : occhi puntati sulle aste Btp : Finora le preoccupazioni del mercato sulle scelte del governo hanno prevalso sui messaggi positivi mandati dal Tesoro. Lo dimostra il calo nella domanda di Btp nelle ultime aste di Via XX Settembre, ...

Borsa di Milano in rosso - occhi puntati sullo spread : La Borsa di Milano prosegue in calo ma limita le perdite a metà seduta dopo l’asta del Tesoro che ha assegnato 1,75 miliardi di Ctz a 24 mesi. Il Ftse Mib segna -0,5% e resta l’indice peggiore nel panorama europeo. Dopo l’asta di Titoli di Stato, anche lo spread tra Btp e Bund si è raffreddato e dopo il picco a 284 punti è sceso a 277 punti base, c...