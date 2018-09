Bonafede | La Lega è un partner solido euro Il governo è compatto

Bonafede : "La Lega è un partner solido. Il governo è compatto" : 'Lo dico a gran voce: il governo è assolutamente compatto, il M5S ha trovato nella Lega un partner solidissimo nel portare avanti la legge spazzacorrotti, che vogliamo che venga approvata al più ...

DI BATTISTA VS LEGA : "SALVINI RESTITUISCA MALTOLTO"/ Ultime notizie - Bonafede concorda : "rispettare sentenze" : Alessandro Di BATTISTA contro tutti. Ultime notizie, esponente Movimento 5 Stelle ne ha per tutti: "Salvini pompato, Renzi un comico". E su Luigi Di Maio...

Alfonso Bonafede con Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini : 'La Lega restituisca tutto' : Non solo Alessandro Di Battista : nel M5s anche Alfonso Bonafede si schiera contro Matteo Salvini . Il ministro della Giustizia, infatti, è tra i pochi tra i grillini ad accogliere con entusiasmo le ...

Fondi Lega - Bonafede sta con Di Battista : "Rispettare le sentenze" : Il Movimento Cinque Stelle pare spezzato a metà. Da una parte chi accoglie con entusiasmo il rapporto con la Lega di Salvini e la sua linea dura sui migranti. E dall"altra l"ala movimentista, ormai guidata de facto da Alessandro Di Battista e Roberto Fico. A metà del guado si trova Alfonso Bonafede, membro dell"esecutivo giallo-verde ma restio a difendere l"alleato di governo. Soprattutto sul caso del sequestro dei Fondi del Carroccio.Ieri Di ...

Fondi Lega - Anm contro Salvini 'Sulla procura di Genova inammissibile interferenza'. Il Pd 'Intervenga Bonafede' : ROMA. Nello scontro tra Lega e procura di Genova sui 49 milioni di Fondi spariti , dopo l'ennesimo attacco di Matteo Salvini interviene l'Associazione nazionale magistrati. 'Auspicare forme di ...

LEGITTIMA DIFESA - GRILLINI FRENANO/ Lega 'risponde' a Bonafede (M5s) : "riforma è priorità" : LEGITTIMA DIFESA: Ministro Bonafede frena Salvini, "no liberalizzazione armi. Competenze mie non del Viminale". Scontro nel Governo Lega-M5s: FI, "schiaffo a elettori centrodestra"

Legittima difesa - la Lega spinge - M5s frena - il Pd : rischio far west. Bonafede : No alle armi libere : Comincia al Senato la battaglia della Lega per cambiare l'articolo 52 del codice penale, quello sulla Legittima difesa. E il ministro della Giustizia avverte: 'Non ci sarà mai alcuna liberalizzazione ...

Legittima difesa - al via iter per cambiare la legge. Lega : “Procedere spediti”. M5s frena. Bonafede : “Non liberalizzare armi” : L’iter per cambiare la legge sulla Legittima difesa inizia con alcuni distinguo tra le due anime della maggioranza. Nella giornata in cui in commissione Giustizia a Palazzo Madama vengono incardinati cinque ddl e la Lega ricorda che il tema è “una battaglia da sempre”, il guardasigilli Alfonso Bonafede sottolinea che non vi sarà alcuna “liberalizzazione delle armi” e il M5s parla di “un’analisi ...

Saviano contro Salvini : "delirio onnipotenza - bypassa Bonafede"/ Ministro Lega : "altri insulti - nuova querela" : Roberto Saviano contro Matteo Salvini , ancora, : 'delirio d'onnipotenza' sul caso migranti-Diciotti, 'bypassa la giustizia e Bonafede cosa fa?'.

La Lega alza il tiro sulle toghe E Bonafede difende l'alleato : Il capitolo giustizia si conferma il nervo scoperto dell'alleanza di governo tra Lega e M5S. Il volto giustizialista mostrato da una parte dei Cinque stelle, dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Cassazione sul sequestro dei fondi della Lega, spaventa Matteo Salvini, rischiando di incrinare i rapporti tra i due alleati. Il Carroccio si ribella, denunciando un uso politico della magistratura. Fino a sospettare un asse tra ...

Morrone - Ministro Bonafede : "ha già chiarito"/ "Magistratura si liberi della sinistra" : M5s stizzito con Lega : Morrone: "La magistratura si liberi delle correnti di sinistra". Scoppia la polemica al Consiglio superiore della magistratura: "Sono delle dichiarazioni inaccettabili"