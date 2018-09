Bnp Paribas am sponsorizza la ricerca sulla finanza sostenibile

Telecom Italia in picchiata dopo la bocciatura di Exane Bnp Paribas : Teleborsa, - Affonda sul mercato Italiano il titolo Telecom Italia, che soffre con un calo del 5,19%. Exane BNP Paribas ha tagliato il giudizio sul titolo della società di tlc da neutral a ...

Buzzi - Bnp Paribas lima le posizioni corte : Teleborsa, - La Consob comunica che BNP Paribas , dal 31 agosto 2018, ha ridotto la posizione ribassista su Buzzi Unicem dallo 0,78% allo 0,69%. A Piazza Affari l'azienda italiana specializzata nella ...

Armi nucleari - che fare? Una giornata di mobilitazione contro Bnp Paribas - ... - : Quando facciamo casino sui loro investimenti nell'Armageddon, gli investimenti sulla fine del mondo, le banche cominciano a fare davvero una brutta figura. In alcuni paesi, le Armi nucleari sono del ...

Opportunità di lavoro e stage retribuiti nel Gruppo Bnp Paribas : 90 le posizioni aperte : Non mancano in queste settimane le opportunita' lavorative nel settore bancario, in particolare presso BNP Paribas. Si tratta di una banca leader all'interno del contesto bancario Europeo, attiva in oltre 74 Paesi e conta oltre 190.000 collaboratori. Attualmente, il Gruppo è alla ricerca di nuove risorse da impiegare nei propri uffici: in totale le posizioni disponibili sono 90, suddivise sia in Offerte di lavoro sia in offerte di stage ...

Bilancio oltre le attese per Bnp Paribas. Ma il titolo non reagisce : Teleborsa, - La divisione dei servizi finanziari internazionali salva i conti di BNP Paribas, che riesce a superare le stime degli analisti nonostante la perdurante crisi della divisione relativa ai ...

Bnp Paribas - accordo con Telepass per i pagamenti in mobilità : Bnl e Arval Gruppo Bnp Paribas, insieme a Telepass, hanno siglato una partnership per i pagamenti in 'mobilità 4.0', che punta sulla tecnologia e l'innovazione come leve di concreta utilità per i ...

