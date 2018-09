BMW R1200 GS a guida autonoma

BMW R1200 GS : svelata l’incredibile moto che guida da sola [FOTO] : La nuova tecnologia sviluppata da Bmw apre inedite prospettive per la sicurezza e la tecnica motociclistica BMW motorrad, in occasione del BMW motorrad Techday 2018, ha presentato la sua prima moto autonoma. Nell’area test del gruppo BMW di Miramas, nel sud della Francia, una BMW R 1200 GS, muovendosi come per magia, ha fatto il suo primo giro davanti ai giornalisti presenti. Sviluppato dall’ingegner Stefan Hans e dal suo team, il ...