Blackout | l’esperta | «Non chiamatelo gioco | uccide»

(Di giovedì 13 settembre 2018) «Il». Com’è successo a Igor Maj, che nella foto che ci ha inviato il suo compagno di scalate Fabio si arrampica senza paura alle pareti rocciose a lui tanto care. Quelle si cui ha sempre mostrato coraggio e determinazione. La stessa che forse lo ha portato alla morte. Quella voglia di spingersi un po’ oltre il limite per provare l’effetto che fa. L’ultima invenzione mortale del deep web si chiama. La chiamano anche «passing out», «fainting game», «space monkey». Consiste nel vedere quanto si riesce a rimanere in vita senza respirare. È noto come «dello svenimento», si prova una sorta di soffocamento per privarsi dell’ossigeno per periodi sempre più prolungati. Sempre qualche istante in più dell’amico che ci è appena riuscito. Forse è questo che ha ucciso Igor Maj, morto soffocato con una corda da roccia. Una prima ...