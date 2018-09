Bimbo rischia di soffocare per un cece nel Reggiano | salvo

Bimbo di 2 anni rischia di morire soffocato a causa di un cece. Salvato in extremis dai medici : I medici dell'ospedale di Reggio Emilia hanno Salvato in extremis la vita a un bambino che aveva accidentalmente inalato un cece, che gli aveva ostruito i bronchi.Continua a leggere

Contrae varicella dai fratelli non vaccinati : Bimbo di 11 mesi rischia di morire per un ictus : La madre lo ha portato al pronto soccorso quando ha notato che la sua gamba destra e il braccio fossero deboli. I medici si sono accorti che faticava a muovere una parte del corpo, sintomo di un ictus. Il piccolo è stato contagiato dai fratelli maggiori che non erano stati regolarmente vaccinati dai genitori. Il caso documentato dal Journal of Pediatrics.Continua a leggere

No vax in classe - Bimbo con leucemia rischia di non poter andare a scuola : A 8 anni, appena sottoposto a trapianto di midollo dopo una leucemia, richia di non poter andare a scuola per i no-vax. Infatti nella sua classe ci sono cinque bambini non vaccinati. La vicenda è ...

Bimbo 18 mesi cade dal quarto piano su cofano auto / Livorno - il miracolo : dal Meyer - “non rischia la vita” : Livorno, bambino di un anno cade dal quarto piano: il miracolo, una macchina attutisce il colpo e per fortuna il Bimbo non è grave. I soccorritori lo trasferiscono all'ospedale della città.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 11:46:00 GMT)

Brescia : rischia di annegare in piscina - rianimato Bimbo di 5 anni : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - Un bambino inglese di cinque anni ha rischiato di annegare nella piscina di un agriturismo a Sirmione, in provincia di Brescia, nel quale si trovava in vacanza con la famiglia. Il bimbo si è allontanato dai genitori, che lo hanno trovato pochi minuti dopo, immerso nella

Bimbo di 4 anni ingoia acino d'uva e rischia di soffocare/ Lecce - grande rischio al di là della respirazione : Bimbo di 4 anni ingoia acino d'uva e rischia di soffocare: il piccolo, figlio di una coppia salentina, è stato operato e salvato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 23:01:00 GMT)

