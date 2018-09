Bimbo di 2 anni rischia di morire soffocato a causa di un cece Salvato in extremis dai

Morto Bimbo di 4 anni incastrato nel nastro trasportatore/ Latina - incidente in azienda agricola di Terracina : Il bambino di 4 anni che ieri a Terracina era rimasto incastrato in un nastro trasportatore di una azienda agricola è Morto, si indaga su cosa sia veramente successo(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:22:00 GMT)

È morto Iosif - il Bimbo di 4 anni rimasto incastrato nel nastro trasportatore a Terracina : Non ce l'ha fatta il piccolo Iosif , il bimb o che ieri pomeriggio è rimasto incastrato con le braccia nel nastro trasportatore di una cooperativa agricola di Terracina . Il suo cuore ha smesso di ...

Bimbo 8 ANNI SCONFIGGE LEUCEMIA MA NON I “NO-VAX”/ Treviso - niente scuola : Burioni “togliere potestà genitori” : No vax in classe, BIMBO con LEUCEMIA non può andare a scuola. Cinque suoi compagni non sono vaccinati, un rischio troppo alto per il piccolo di appena 8 ANNI(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 17:18:00 GMT)

Orrore ad Aversa : Bimbo di 6 anni cade dal balcone - è in condizioni critiche : Quello che è accaduto nelle domenica 9 settembre ad Aversa, grande comune della provincia di Caserta, in Campania, ha il sapore di un vero e proprio dramma [VIDEO]. Nella zona Santa Maria della Neve, nelle vicinanze del Castello Aragonese, che è la sede del Tribunale di Napoli Nord, un bambino di appena sei anni è improvvisamente precipitato dal balcone della sua abitazione causando attimi di tensione e di preoccupazione tra i residenti della ...

Bimbo di 8 anni sconfigge la leucemia grazie al midollo della sorellina - ma non può andare a scuola : ci sono 5 no vax : ... gente che sproloquia dimenticando che non pratichiamo più l'antivaiolosa visto che l'organizzazione mondiale della sanità ha confermato che l'ultimo caso di vaiolo al mondo risale al 1978. Intanto i ...

Roma - Bimbo di 8 anni cade dal balcone : grave : La finestra spalancata e un tonfo. Domenica sera una coppia di quarantenni di Talenti è stata svegliata dal sonno da uno dei peggiori incubi: il loro figlioletto di otto anni era precipitato giù dalla ...

Bimbo di 6 anni ferito in incidente stradale a Donnas : E' ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino il Bimbo di sei anni rimasto ferito in incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, alle 15,10 sulla Statale 26 nel comune di Donnas. Si è ...

Cade dall’altalena e batte la testa : grave Bimbo di 10 anni : Nel Comune di Stazzema, sul versante versiliese delle Alpi Apuane, un bimbo di dieci anni è caduto da un’altalena e ha battuto la testa: è stato trasportato in elicottero in condizioni critiche all’ospedale Meyer di Firenze. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio alla Baia dello Scoiattolo, un rifugio montano. Il piccolo avrebbe riportato un trauma cranico commotivo, motivo per cui il medico dell’elisoccorso del 118 ha ...

Tragedia a Cerignola : Bimbo di 3 anni muore soffocato - il papà si suicida per il dolore : Una drammatica vicenda [VIDEO] si è verificata nei giorni scorsi in Puglia, precisamente mercoledì 5 settembre a Cerignola, comune della provincia di Foggia. Nella zona, infatti, si è consumata una vera e propria Tragedia familiare dove un padre di appena trentanove anni, Giuseppe C., dopo aver perso il proprio figlioletto di 3 anni ha deciso di farla finita buttandosi sotto ad un treno sui binari della stazione di Cerignola Campagna. Secondo ...

Infermiera salva la vita a un Bimbo : 28 anni dopo sono colleghi euro nello stesso ospedale : Il mondo può risultare davvero piccolo. L'avrà probabilmente pensato Vilma Wong, l' Infermiera che si è ritrovata come collega il bimbo prematuro che aveva salvato 28 anni prima. Durante un turno di ...

Infermiera salva Bimbo nato prematuro - 28 anni dopo lo ritrova collega in ospedale : La commovente storia di Vilma Wong e Brandon Seminatore che a distanza di 28 ani da loro primo incontro come Infermiera e paziente in fasce, si sono incontrati di nuovo nello stesso ospedale come colleghi.Continua a leggere

Bimbo 7 ANNI INCASTRATO IN BOCCHETTONE - MUORE IN PISCINA/ Ultime notizie Orosei - nessun addetto al soccorso : Sardegna, BIMBO di 7 ANNI MUORE annegato nella PISCINA di un hotel a Orosei, in provincia di Nuoro: sarebbe rimasto INCASTRATO con una mano in un BOCCHETTONE.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 14:25:00 GMT)