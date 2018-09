Bilancio Ue - Di Maio conferma veto a Oettinger : "L'Italia porrà il veto sul nuovo Bilancio pluriennale europeo se gli altri Stati membri continueranno a non fornire supporto sugli oneri legati all'immigrazione. Lo ha ribadito il vicepremier e ...

Manovra - Di Maio : 'Reddito di cittadinanza sarà al centro della legge di Bilancio' : Il reddito di cittadinanza 'sarà al centro della legge di bilancio insieme al tema delle pensioni e del fisco. Per noi è imprescindibile'. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del ...

Di Maio vs Moscovici : “Inaccettabile - non si permetta”. E su Bilancio Ue : “Ribadito a Oettinger che veto Italia non cambia” : “C’è un atteggiamento da parte di alcuni commissari europei veramente inaccettabile e insopportabile”. Così, Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, ha replicato alle dichiarazioni sul”Italia del commissario europeo agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici. “Non solo non si devono permettere di dire che in Italia ci sono tanti piccoli Mussolini, ma ...

Finanziaria - Moscovici : “L’Italia deve avere Bilancio credibile”. Di Maio : “Manovra coraggiosa ma conti in ordine” : A un mese dal varo della legge di bilancio sale la tensione nell’esecutivo pentastellato, con i 5 Stelle in pressing sul ministro dell’Economia Giovanni Tria perché in manovra sia inserito come previsto l’avvio del reddito di cittadinanza. “Non transigerò, su questo Tria ci deve ascoltare”, ha detto a Radio Anch’io il ministro per il Sud Barbara Lezzi ripetendo che, come ha avvertito il vicepremier e ministro ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “O è nella legge di Bilancio o c’è un grave problema per questo governo” : “Il Reddito di cittadinanza deve entrare nella legge di bilancio. O c’è oppure c’è un grave problema per questo governo. Noi lo facciamo, agli italiani abbiamo fatto una promessa”. La parole sono quelle del vicepremier M5s Luigi Di Maio che, dopo le ultime indiscrezioni sulle tensioni con l’alleato di governo del Carroccio in tema di interventi economici, ha ribadito che i grillini non intendono accettare ...

Legge di Bilancio - svolta soft Salvini-Di Maio : 'Non sforiamo il 3%' : 6 settembre 2018 - Il lavoro di cucitura del ministro dell'Economia Giovanni Tria , garante dei conti italiani in Europa, comincia a sortire i primi effetti: dopo le tensioni sulle nomine in Cassa Depositi e Prestiti e le differenti visioni su cosa inserire ...

Legge di Bilancio - Di Maio : 'Sarà coraggiosa - ma conti in ordine' - : Dopo le rassicurazioni sul reddito di cittadinanza da parte di Salvini , il governo delinea la strategia in un vertice a palazzo Chigi. Il leader M5s assicura: la manovra "ridarà il sorriso agli ...

Di Maio alla Festa del Fatto : “Nella legge di Bilancio ci sarà reddito cittadinanza per 5 milioni di poveri. Ascoltiamo gli italiani - non le agenzie di rating” : “Nella prossima legge di Bilancio deve partire il reddito di cittadinanza per consentire almeno ai 5 milioni di italiani in povertà assoluta per riuscire a trovare un lavoro”. E sullo spread vicino ai 300 punti base “dobbiamo scegliere tra il giudizio di un’agenzia di rating o gli interessi dei cittadini. Non possiamo pensare di stare dietro ai giudizi di un’agenzia ma poi pugnalare alle spalle gli italiani. Per ascoltare ...

Pensioni - Di Maio rassicura : ‘Legge di Bilancio coraggiosa’ : Luigi Di Maio, intervistato da Sky Tg24, è tornato a parlare ed ha chiesto supporto ai propri cittadini elettori per l’autunno caldissimo che verra'. La legge di bilancio - ha assicurato - sara' coraggiosa e avra' al suo interno misure su flat tax, reddito di cittadinanza e riforma delle Pensioni [VIDEO], ma bisognera' vedere anche cosa concedera' l’Europa in termini di flessibilita'. La lotta, fa sapere Di Maio, è contro i poteri forti che ...

OETTINGER “SANZIONI A ITALIA SE NON PAGA” : DI MAIO : "IPOCRITA"/ Salvini deciso per il no al Bilancio UE : OETTINGER minaccia l'ITALIA "Pagate l'Ue o avrete sanzioni". Ultime notizie, il commissario risponde al vice-premier, Luigi Di MAIO, in un'intervista a Die Welt(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 21:19:00 GMT)