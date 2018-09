Berlusconi-Monza | “si chiude entro un mese | obiettivo Serie A ed il primo acquisto è un

Colombo : 'Berlusconi-Monza - si chiude entro fine mese. Sogniamo la Serie A' : Silvio Berlusconi e Adriano Galliani si preparano al ritorno del calcio . Manca sempre meno al loro sbarco a Monza , come ammesso alla Gazzetta dello Sport da Felice Colombo , presidente del 'Milan della stella' e padre dell'attuale numero uno del club brianzolo, Nicola: 'È stato tutto improvviso e inaspettato. All'inizio di settembre ha chiamato ...

Galliani e Berlusconi a Monza : "Sarà la nostra Itaca"/ L'ex dirigente del Milan : "Eravamo in astinenza" : Galliani e Berlusconi a Monza: "Sarà la nostra Itaca". Ultime notizie, L'ex dirigente del Milan sulla mossa del Cavaliere: "Entrambi eravamo in astinenza"(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:59:00 GMT)

Monza calcio - Galliani sull’acquisto del club con Berlusconi : “Siamo come CR7. Ci sentiamo come Ulisse che torna a Itaca” : Berlusconi e Galliani come Cristiano Ronaldo. L’accostamento arriva dallo stesso ex ad del Milan e senatore di Forza Italia, che in un’intervista al Corriere della Sera parla della possibile acquisizione del 70% del Monza calcio da parte dell’ex storico duo dirigenziale del club rossonero. “Sa cosa mi hanno detto? Il potenziale arrivo di Silvio e Adriano in Serie C sta causando lo stesso terremoto che CR7 ha portato in ...

