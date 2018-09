Bergamo | incidenti montagna | migliora il dirigente disperso da 3 giorni

meteoweb.eu

: Seriate, incidenti stradali in calo La più pericolosa è via Nazionale - webecodibergamo : Seriate, incidenti stradali in calo La più pericolosa è via Nazionale - simonamodesto : RT @NewsTG_: #ULTIMORA INCIDENTI SUL LAVORO: Operaio di 29 anni muore dopo essere caduto nel trituratore utilizzato dalla ditta specializza… -

(Di giovedì 13 settembre 2018)no le condizioni di Bruno Pesenti, l’exdell’Ats diper tresui monti della valle Taleggio e ritrovato in stato di ipotermia nel pomeriggio di sabato scorso. La prognosi resta riservata per il sessantanovenne di Cassano d’Adda (Milano), anche se “si è risvegliato ed è cosciente”, come confermano dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di. Per trovarlo erano entrate in azione decine di soccorritori: i carabinieri, il Soccorso alpino, il 118 con l’elicottero e i vigili del fuoco. Pesenti si era incamminato su un sentiero della valle Taleggio mercoledì scorso. Si era poi perso ed era caduto in un piccolo torrente. Lì ha trascorso tree tre notti. Ora le buone notizie. L'articoloilda 3Meteo Web.