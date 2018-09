Belgio | due casi di peste suina nei cinghiali | allerta in Francia

F1 - analisi qualifiche GP Belgio 2018 : Hamilton e Vettel sono pronti per un duello spettacolare a Spa : Lewis Hamilton centra la sua ennesima pole position della carriera, la numero 78, e getta le basi per un Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno quanto mai interessante scattando proprio davanti al suo rivale numero uno in ottica titolo, Sebastian Vettel. Le qualifiche di oggi si possono riassumere così. Hamilton contro Vettel, quello che vedremo domani. Finalmente. I duellanti che si sfideranno sulla pista più bella del mondo. E lo faranno ...

Formula 1 Belgio - la classifica : duello spettacolare tra Hamilton e Vettel : 1/19 LaPresse ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 3. Uno-due Ferrari con Vettel davanti a Raikkonen - ma Hamilton è vicino : Anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno si tinge di rosso Ferrari. Sebastian Vettel, infatti, piazza il miglior tempo in 1:42.661 con gomma SuperSoft, distanziando il compagno di scuderia Kimi Raikkonen per appena 63 millesimi. Distacco minimo anche per Lewis Hamilton (Mercedes) che si ferma a 137 dal rivale tedesco. Per tutti gli altri il ritardo è decisamente più ampio. Quarta posizione ...

Belgio : Raikkonen e le due Mercedes nelle FP2 : Nella seconda sessione di prove libere del GP del Belgio, miglior tempo per la Ferrari di Kimi Raikkonen, 1’43’’355, con Sebastian Vettel quinto (1’44’’129). Diversamente dal mattino, nella sessione pomeridiana i piloti hanno seguito programmi differenti in termini di pneumatici. Il pilota finlandese ha iniziato la sessione con le medium, per poi utilizzare anche set […] L'articolo Belgio: Raikkonen e le due Mercedes nelle FP2 ...

F1 - analisi prove libere GP Belgio 2018 : Ferrari e Mercedes pronte al duello - la differenza la faranno gomme e meteo : La prima giornata di prove libere del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno si è disputata senza essere rovinata dalla pioggia e ci ha permesso di capire qualcosa di più preciso sui reali valori in campo sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps. Il primo aspetto da notare è il notevole equilibrio tra Ferrari e Mercedes, con la Red Bull leggermente più indietro. La Rossa ha piazzato i migliori tempi in entrambe le sessioni (sfruttando ...

F1 - GP Belgio 2018 : Lewis Hamilton - il pilota perfetto. In fuga nel Mondiale con una Mercedes inferiore. Stravinto (finora) il duello con Vettel : E finalmente si ricomincia. Ci eravamo lasciati in Ungheria, sul circuito dell’Hungaroring, dove Lewis Hamilton aveva completato l’opera, dopo la magica pole sotto la pioggia, mettendo in scena una tanto noiosa quanto perfetta esibizione. Per Lewis è arrivata così la quinta vittoria stagionale che ha rafforzato la propria leadership nella classifica generale. Il vantaggio dell’alfiere della Mercedes è cresciuto a 24 punti nei ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel nel GP del Belgio. Due vittorie in Red Bull - ma un solo podio con la Ferrari : La Formula 1 torna dalle vacanze estive. Primo appuntamento il GP del Belgio, occasione ideale per rituffarsi nella lotta per il Mondiale. Una lotta che prima della sosta si è decisamente complicata per Sebastian Vettel, che insegue un Lewis Hamilton in fuga con 24 punti di vantaggio. Per il tedesco, infatti, la chiusura della prima parte di stagione non è stata ideale, tra il ritiro nel GP di casa e il secondo posto in rimonta in Ungheria. A ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP del Belgio. Tanti successi - ma solo due podi nelle ultime otto stagioni : Torna in pista la F1 dopo la pausa estiva, e come da qualche anno a questa parte il primo appuntamento dopo le vacanze sarà il GP del Belgio, a Spa. Un circuito storico, un classico del Circus, che fa parte del calendario del Mondiale (non ininterrottamente) dal 1950. La Ferrari è la scuderia con più successi nel GP del Belgio, ben 16, seguita dalla McLaren a due lunghezze di distanza. Il primo trionfo della Rossa è giunto alla terza edizione ...

Il re del Belgio - i suoi due amori e quella figlia che non sarà mai principessa : È il 1999 quando il diciottenne Mario Danneels, studente appassionato di cronache reali, dà alle stampe Paola – Dalla Dolce Vita alla vita da regina. Un volume che nonostante l’inesperienza dell’autore, un nome fino ad allora mai sentito pronunciare, in poche ore dall’uscita si ritrova ovunque sui giornali e in Tv, un volume destinato a riscrivere la storia del sesto re dei belgi succeduto sei anni prima al fratello Baldovino, ...

Probabili formazioni e quote / Belgio Inghilterra : i due bomber - novità live (Finale 3° posto Mondiali 2018) : Probabili formazioni Belgio Inghilterra: quote e le ultime novità sugli schieramenti in campo a San Pietroburgo per la finale 3-4^ posto ai Mondiali 2018, di Russia, (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 10:58:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - due stazioni metro di Bruxelles intitolate all'impresa del Belgio : ... un risultato mai conseguito nelle precedenti edizioni della Coppa del Mondo. Il sindaco di Bruxelles provoca su Twitter... Se il sindaco di Bruxelles ha reso felici i tifosi del Belgio, lo ...