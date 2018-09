BCE senza sorprese Mercati in cerca di direzione

Nel dopo-Draghi l'Italia rischia di restare senza voce in BCE : Il mandato di Mario Draghi scadrà tra poco più di un anno e cosa accadrà dopo dentro la Bce per l'Italia potrebbe costituire un rischio. Bloomberg segnala che l'Italia rischia di perdere una voce importante per quanto riguarda le questioni economiche e monetarie europee in un momento in cui potrebbe, al contrario, avere bisogno del sostegno dell'istituzione di Francoforte.Il Governo italiano - scrive Bloomberg - sembra ...

Tria : Italia non è malata - ma senza BCE soffrirà : soffrirà come gli altri paesi, ma cresce nmeno, dice il ministro dell'Economia che continua a promettere il rispetto del tetto del 3%; e ancora: il def sgonfierà lo spread'. L'ex ministro Padoan commenta: china pericolosa, non sono ottimista -

Weidmann : BCE deve avviare senza ritardi ritiro stimolo monetario : La Banca centrale europea dovrebbe procedere senza ritardi al ritiro delle misure di sostegno all'economia, essendo l'inflazione coerente con il proprio target. Lo dice il presidente della Bundesbank Jens Weidmann.

Attacco dei mercati - aiuto dalla Russia senza la BCE?/ Paolo Savona : “Creerebbe problemi di politica estera” : Attacco dei mercati, aiuto dalla Russia senza la Bce? Il ministro degli Affari Europei Paolo Savona avverte: “Creerebbe problemi di politica estera”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 11:31:00 GMT)

Il governo vede arrivare la tempesta : “Senza la BCE - possibile l’aiuto russo” : Su fronte gialloverde riecheggia il mantra della stabilità del governo come antidoto all’attacco speculativo che, assicurano tutti, sta per scatenarsi contro l’Italia. Sicuri? È certo, giurano. Salvini dice che saranno i «poteri forti» a colpire perché «vogliono fermare l’esperimento italiano» del cambiamento. Accadrà in autunno, si prevede, ma l’e...

Spread - cosa rischia l'Italia senza scudo BCE : Gli investitori, che non si aspettavano che le trattative iniziassero prima dell'estate, nutrono dubbi sull'andamento dell'economia e dei conti pubblici della terza maggiore economia dell' area euro .

Claudio Borghi sulla crescita dello spread : "Senza garanzia BCE si smantella tutto" : "Tutti sanno che il recinto che protegge la preda presto verrà tolto, e la speculazione finanziaria vede il debito della periferia come un facile bersaglio e si sta posizionando in vista dei prossimi sviluppi". A parlare è Claudio Borghi, presidente della Commissione bilancio della Camera, in un'intervista a Bloomberg. Secondo il deputato leghista "euroscettico", è "significativo che un evento esterno come la Turchia, che ...

BCE - senza Draghi l’Italia rischia il declassamento. Vendete i titoli e preparatevi al ciclone autunnale : Se avessi titoli del debito pubblico italiano e/o titoli delle banche del nostro Paese (che sono i principali acquirenti di bot, btp e cct), anche sotto forma di risparmio gestito (fondi, gestioni, hedge, etf, fiduciarie, ecc), venderei tutto, lascerei i soldi sul conto e aspetterei il passaggio del ciclone autunnale. Il pericolo di un declassamento del rating sul nostro Paese nel prossimo autunno è molto probabile per vari motivi. Così come ...