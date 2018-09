Bce | politica invariata | tassi fermi finché necessario

Attacco dei mercati - aiuto dalla Russia senza la Bce?/ Paolo Savona : “Creerebbe problemi di politica estera” : Attacco dei mercati, aiuto dalla Russia senza la Bce? Il ministro degli Affari Europei Paolo Savona avverte: “Creerebbe problemi di politica estera”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 11:31:00 GMT)

Bce conferma politica accomodante. Preoccupazione per i dazi : L'economia della Zona Euro, seppure solida, necessita ancora di stimoli monetari da parte della Banca Centrale Europea, che non nasconde le proprie Preoccupazione per i possibili effetti delle

Bce conferma politica accomodante. Preoccupazione per i dazi : "L'economia dell'Area dell'euro prosegue su un percorso di crescita solida e generalizzata. Permangono, in prevalenza, incertezze a livello mondiale , in particolare la minaccia del protezionismo , e ...

Bce conferma politica monetaria : tassi invariati come da attese : Nella riunione odierna il Consiglio direttivo della Bce ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi ...

Bce conferma tassi e linee guida politica monetaria : Il consiglio della Banca centrale europea ha confermato, come previsto, i tassi d'interesse al minimo storico, ribadendo le conclusioni dell'ultimo meeting di giugno, in cui è stato tracciato un ...

Bce - nessuna novità di politica monetaria : Guardando all'economia, i sondaggi PMI di luglio sia per il comparto manifatturiero sia per quello dei servizi mostrano un'attuale crescita del PIL dello 0,5%, dopo lo 0,6% del secondo trimestre, e ...

Rehn : Bce non dovrebbe legarsi mani troppo presto su politica... : La Banca centrale europea non dovrebbe legarsi le mani troppo presto quando si tratta di future decisioni di politica monetaria, ma aspettare gli sviluppi dell'economia. Lo ha detto a Reuters il nuovo governatore della Banca centrale finlandese Olli Rehn.

Bce - Board compatto sulle ultime decisioni di politica monetaria : Teleborsa, - Piena unanimità in seno al Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea sull'exit strategy. Dai Verbali dell'ultimo meeting dell'Eurotower, Accounts, tenutosi in trasferta a Riga il ...