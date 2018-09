Bce | Draghi colomba | tassi non si toccano fino all' estate 2019

Mario Draghi resta fermo. La Bce lima al ribasso le stime di crescita dell'Eurozona - ma la strategia non cambia : La Bce conferma in toto la sua strategia. Sulla base della consueta analisi economica e monetaria abbiamo deciso di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento, ha detto il presidente Mario Draghi in conferenza stampa a Francoforte. "Continuiamo ad attenderci che si mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno nell'orizzonte dell'estate del 2019 e in ogni caso finchè ciò sarà necessario" ha detto il ...

Bce lascia tassi fermi. Alle 14.30 conferenza stampa di Draghi : La Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati: il tasso principale resta fermo allo 0% , quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. La decisione è ...

Bce - un francese al posto di Draghi? : Inoltre, a differenza di Draghi e del primo presidente della BCE Wim Duisenberg, non ha un dottorato in economia. Né Trichet però, nè Jerome Powell, diventato presidente della Federal Reserve degli ...

Mario Draghi - clamoroso scambio con Christine Lagarde : lui all'Fmi - lei alla Bce : Un clamoroso scambio di posizioni potrebbe riguardare, a breve, due tra le maggiori istituzioni economiche mondiali. Lo rivela il quotidiano Il Giornale, per il quale la francese Christine Lagarde , ...

Bce - rialzo tassi prima o dopo addio di Draghi? La risposta nel sondaggio di Bloomberg : Un sondaggio di Bloomberg segnala che la maggior parte degli economisti interpellati ritiene che la Bce di Mario Draghi alzerà i tassi di interesse prima dell'addio del suo numero uno, previsto alla ...

Ottobre rosso per l'euro - ecco perché Draghi non cesserà presto gli stimoli Bce : Via anche quello allo Sport, la campionessa olimpica Laura Flessel. Settimana scorsa era stato il turno dell'ex collega all'Ambiente, Nicolas Hulot. Tutto questo, mentre i sondaggi segnalano una ...

Nel dopo-Draghi l'Italia rischia di restare senza voce in Bce : Il mandato di Mario Draghi scadrà tra poco più di un anno e cosa accadrà dopo dentro la Bce per l'Italia potrebbe costituire un rischio. Bloomberg segnala che l'Italia rischia di perdere una voce importante per quanto riguarda le questioni economiche e monetarie europee in un momento in cui potrebbe, al contrario, avere bisogno del sostegno dell'istituzione di Francoforte.Il Governo italiano - scrive Bloomberg - sembra ...

Bce - senza Draghi l’Italia rischia il declassamento. Vendete i titoli e preparatevi al ciclone autunnale : Se avessi titoli del debito pubblico italiano e/o titoli delle banche del nostro Paese (che sono i principali acquirenti di bot, btp e cct), anche sotto forma di risparmio gestito (fondi, gestioni, hedge, etf, fiduciarie, ecc), venderei tutto, lascerei i soldi sul conto e aspetterei il passaggio del ciclone autunnale. Il pericolo di un declassamento del rating sul nostro Paese nel prossimo autunno è molto probabile per vari motivi. Così come ...

DRAGHI : “INFLAZIONE? PRESTO PER CANTAR VITTORIA”/ Ultime notizie Bce : tregua Trump-Juncker - “buon segno ma...” : DRAGHI, "stop Quantitative Easing a fine dicembre 2018": Bce lascia tassi invariati e combatte l'inflazione, "è PRESTO per CANTARe vittoria". Il discorso dopo il Consiglio Direttivo(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:33:00 GMT)

Quantitative Easing - Draghi : “inflazione non ancora vinta”/ Bce - “stop QE a dicembre 2018 - invariati i tassi” : Draghi, "stop Quantitative Easing a fine dicembre 2018": Bce lascia tassi invariati e combatte l'inflazione, "è presto per cantare vittoria". Il discorso dopo il Consiglio Direttivo(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:36:00 GMT)

Bce - Draghi : crescita solida e diffusa : 15.45 Bce, Draghi: crescita solida e diffusa "L'economia dell'area dell'euro procede lungo un percorso di crescita solido e ampio". Così il presidente Bce, Draghi, spiegando che anche l'inflazione continuerà a riavvicinarsi ai livelli desiderati, ...

Bce - Draghi : crescita solida e diffusa : 15.45 "L'economia dell'area dell'euro procede lungo un percorso di crescita solido e ampio". Così il presidente Bce, Draghi, spiegando che anche l'inflazione continuerà a riavvicinarsi ai livelli desiderati, ma "uno stimolo monetario significativo è ancora necessario". La nostra "forward guidance" (indicazioni per il futuro) è stata molto efficace-comunica-non vediamo la necessità di modificare il nostro linguaggio". Ma restano "prominenti" i ...

Bce - Draghi : "Crescita solida e diffusa e rischi inflazione ancora bilanciati" : La crescita dell'Eurozona si conferma "solida e diffusa" , ma restano "prominenti" i rischi per il commercio globale . Lo ha confermato il Presidente della BCE, Mario Draghi , nella conferenza stampa ...

Bce - Draghi : Crescita solida e diffusa e rischi inflazione ancora bilanciati : Teleborsa, - La Crescita dell'Eurozona si conferma "solida e diffusa" , ma restano "prominenti" i rischi per il commercio globale . Lo ha confermato il Presidente della BCE, Mario Draghi , nella ...