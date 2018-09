Bce Conferma tassi a zero e stop acquisti netti Qe con dicembre

La Bce Conferma i tassi di interesse invariati : Teleborsa, - Resta invariata la politica monetaria della Banca Centrale Europea , confermando i tassi di interesse vicini allo zero ed un ritiro completo degli acquisti di asset dal 1° gennaio 2019. ...

Eurozona - l'inflazione si conferma oltre target Bce : Teleborsa, - Accelera secondo le previsioni l'inflazione dell'Eurozona. Secondo l'Ufficio statistico europeo, EUROSTAT,, i prezzi al consumo a luglio sono cresciuti del 2% su base tendenziale, come ...

Bce Conferma uscita dal Qe da gennaio : Stabile lo slancio dell'economia mondiale,ma si evidenziano rischi a causa dei dazi commerciali. In Italia e Spagna i redditi da lavoro sono nettamente inferiori rispetto a prima della crisi, a causa ...

Bce Conferma uscita dal Qe da gennaio : 12.20 La Bce conferma l'uscita dal Quantitative Easing da gennaio, quando scenderà a 15 mld al mese dai 30 attuali, ma ritiene "che un ampio accomodamento monetario sia ancora necessario"alla ripresa dell'inflazione. Stabile lo slancio dell'economia mondiale,ma si evidenziano rischi a causa dei dazi commerciali. In Italia e Spagna i redditi da lavoro sono nettamente inferiori rispetto a prima della crisi, a causa della moderazione salariale e ...

Bce Conferma politica accomodante. Preoccupazione per i dazi : L'economia della Zona Euro, seppure solida, necessita ancora di stimoli monetari da parte della Banca Centrale Europea, che non nasconde le proprie Preoccupazione per i possibili effetti delle

Bce - Draghi : ripresa solida e diffusa. Confermati tassi a zero e nuovo taglio al Qe da ottobre : Resta invariata la politica monetaria della Banca Centrale Europea , che nell'ultima riunione dell'estate prima della 'pausa' di agosto, conferma tassi di interesse vicini allo zero e un ritiro ...

