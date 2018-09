Battistoni | bisogna fare luce su serie B a 19 squadre

romadailynews

(Di giovedì 13 settembre 2018) Roma – “Il calcio, quello che piace tanto agli italiani e che ci fa sognare, rischia di ricevere un brutto colpo, specie per chi, da sempre, invoca un calcio pulito e che rispetta le regole. E’di questi giorni la polemica in merito allaB, che vede ridursi da 22 a 19 leche vi prenderanno parte, creando non solo un problema alleescluse, ma anche ledendo gli interessi di chi ha acquistato i diritti televisivi per questo campionato”. Cosi’ in una nota il senatore di Forza Italia Francesco. “In barba alle regole, al principio di legalita’ e all’art. 50 del NOIF infatti- continua- e’ stata incautamente presa la decisione di ridurre il torneo diB a 19, non rispettando il dettato per cui i cambiamenti adottati sulla composizione del campionato entrano in vigore dalla stagione ...