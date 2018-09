Basket | il titolo WNBA per il 2018 va alle Seattle Storm | battute in finale le Washington

Basket 3×3 - Europei 2018 : Italia in cerca di conferme dopo il titolo mondiale - tra gli uomini favorita la Serbia : Forse le parole più giuste sugli Europei di Basket 3×3 le ha dette l’allenatrice della Nazionale Italiana, Angela Adamoli: “Siamo favorite? Nel 3×3 i pronostici vengono sempre stravolti: basta dire che la Russia, vicecampione del mondo, non è riuscita a qualificarsi per questa fase finale“. Alla vigilia della manifestazione, che si svolgerà dal 14 al 16 settembre, andiamo a scoprire qualcosa in più sui due tornei che ...

