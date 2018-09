Barletta | drogato e violentato a 15 anni | manette all' uomo che l' ha adescato con una scusa

Blastingnews

(Di giovedì 13 settembre 2018) Undi 53con precedenti per maltrattamenti - originario del Venezuela, ma residente a, in Puglia - avrebbe approfittato sessualmente di un minore costringendolo anche ad assumere ingenti quantità di droghe. La vittima è un ragazzino non ancora diciottenne di origine romena che sarebbe statoin strada. Il giovane di 15ha raccontato di essere stato costretto ad assumere sostanze stupefacenti e poi di essere stato abusato sessualmente. Un racconto davvero raccapricciante quello fornito dal piccolo quindicenne al padre, che ha subito avvertito le autorità, le quali hanno aperto le indagini a carico del cinquantatreenne originario del Venezuela. Il ragazzocon unaLe fonti locali hanno comunque rivelato che il ragazzino non voleva raccontare nulla al padre che però l'avrebbe messo nelle condizioni di confessare gli abusi e le violenze. Sembra ...