Barbara D' Urso e la frecciatina a Pomeriggio 5 | «Se il tuo naso è rifatto | hai trovato

Barbara D'Urso e la gaffe a Pomeriggio 5 : «Se il tuo naso è rifatto - hai trovato chiuso...». Ecco con chi ce l'ha : Barbara D'Urso e la gaffe in diretta tv. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Nel salotto di Pomeriggio 5 oggi si è parlato di ritocchini vip e nel 'mirino' degli opinionisti della trasmissione ci ...

Mara Venier trionfa su Barbara D’Urso. E fa pace con Cristiano Malgioglio : Domenica In non è ancora iniziata (la prima puntata andrà in onda il 16 settembre) e Mara Venier sembra aver già trionfato su Barbara D’Urso che le farà concorrenza con Domenica Live. Ma procediamo con ordine. Innanzitutto, sferrando l’ennesimo colpo a Barbarella, Mara ha finalmente fatto pace con Cristiano Malgioglio. La tensione tra i due si è trascinata per tutta l’estate ed è iniziata quando Malgioglio ha rifiutato di ...

Chiara Ferragni chi? Bomba di Barbara D'Urso : 'Chi si sposa - le nozze del millennio'. Scoop a Domenica Live : Chiara Ferragni chi? La sfida la lancia Barbara D'Urso , che ha annunciato uno Scoop per la prima puntata di Domenica Live . Carmelita - dopo essersi occupata dei Ferragnez nella prima puntata ...

Maria De Filippi e Barbara D'Urso - quella voce orribile : 'Cosa si sono inventati pur di...' : Nelle scorse settimane sono filtrate voci di corridoio secondo le quali tra Maria De Filippi e Barbara D'Urso , le due regine di Mediaset, ci fossero attriti e tensioni, a livello personale e ...

Barbara d’Urso commenta il video di Leone e invita Fedez e Chiara Ferragni a Pomeriggio 5! La pace è ormai fatta. : Il video di Fedez e Chiara Ferragni che fanno vedere una puntata di Pomeriggio Cinque a loro figlio Leone ha fatto il giro del web ed è stato visto anche da Barbara d’Urso, che su Instagram ha deciso di rispondere ironicamente condividendo proprio le reazioni del piccolo. (clicca per vedere il video di Leone) “Amo la faccia di Leone, quanto è bello! – ha scritto Barbara d’Urso – Vi aspetto a Pomeriggio 5, Fedez e Chiara Ferragni“. La pace è ...

Barbara d’Urso : "Paola Caruso farà il test del dna per dimostrare la paternità del figlio" : Le parole della conduttrice sulla vicenda della ex naufraga, incinta del primo figlio e lasciata dall’ex compagno che lei...

Barbara d’Urso torna a vincere contro La Vita in Diretta : La Vita in Diretta perde contro Barbara d’Urso: il verdetto auditel Nuovo scontro auditel tra La Vita in Diretta e Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Ma stavolta è stata quest’ultima ad aver vinto, seppure di un soffio, la sfida degli ascolti della giornata di ieri. Difatti la d’Urso, con il suo rotocalco pomeridiano in onda ogni giorno su Canale 5, ha intrattenuto nella prima parte ben 1 milione e 387 mila telespettatori ...

