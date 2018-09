: #Bancarotta: Verdini condannato a 5 anni e mezzo per vicenda Ste, la società editoriale che editava 'Il Giornale della Toscana' - TgLa7 : #Bancarotta: Verdini condannato a 5 anni e mezzo per vicenda Ste, la società editoriale che editava 'Il Giornale della Toscana' - ANTEO17 : RT @FQLive: #ULTIMORA BANCAROTTA STE, DENIS #VERDINI CONDANNATO A 5 ANNI E MEZZO - ringetto65 : RT @FQLive: #ULTIMORA BANCAROTTA STE, DENIS #VERDINI CONDANNATO A 5 ANNI E MEZZO -

Denis, ex senatore di Ala e imprenditore, è stato condannato a 5,perfraudolenta della Ste,la Società Toscana di edizioni. Con lui è stato condannato a 5anche l'ex deputato Massimo Parisi. Per entrambi i giudici del Tribunale di Firenze hanno anche deciso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per altri 3 imputati, amministratori della Ste che pubblicava il Giornale della Toscana, il tribunale ha stabilito la pena di 3. Il pm aveva chiesto 3pere 2 per Parisi.(Di giovedì 13 settembre 2018)