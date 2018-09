Bambole sexy | vigili fanno chiudere la casa di appuntamenti

Torino - sigilli alla casa delle sexy Bambole per motivi igienici Le foto : «Esercizio abusivo dell’attività di affittacamere». Controlli anche sulle norme igieniche Ma la LumiDolls replica: «Riapriremo, mancano pochi documenti che forniremo presto»

