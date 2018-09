Una macchina del tempo nella Notte dei Ricercatori 2018. In Molise e in Campania il progetto B- Future della Fondazione Neuromed : L'incontro tra scienza e cittadini avverrà attraverso visite guidate, laboratori interattivi, iniziative culturali a cavallo tra cultura scientifica e cultura umanistica. E alla fine il valore più ...

B- Future Neuromed - viaggio nel passato per capire il futuro : Tengo molto che si capisca che la scienza del XXI secolo non la fanno solo gli scienziati, ma è frutto di una collaborazione interdisciplinare e intersettoriale e deve coinvolgere imprese, tecnici ...

In Molise e in Campania il progetto B-Future della Fondazione Neuromed. Un percorso per studenti e cittadini - sulle tracce del progresso ... : E alla fine il valore più importante: le persone, i ricercatori, coloro che la meraviglia della scienza la vivono ogni giorno. Saranno loro a incontrare giovani e adulti, per raccontare il proprio ...