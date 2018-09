Azienda Cardarelli | “Grande adesione alla giornata di raccolta e sensibilizzazio

meteoweb.eu

: Concorso per 60 operatori socio sanitari presso AZIENDA OSPEDALIERA 'CARDARELLI' DI NAPOLI - Informamolise - informamolise : Concorso per 60 operatori socio sanitari presso AZIENDA OSPEDALIERA 'CARDARELLI' DI NAPOLI - Informamolise - GiuseppeMidiri : Napoli: Concorso oss a 60 posti indetto dall'Azienda ospedaliera Cardarelli - OSS_ita : Napoli: Concorso oss a 60 posti indetto dall'Azienda ospedaliera Cardarelli -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Più di mille persone si sono unite ad unadifondi ene sul tema del tumore della mammella. Un colpo d’occhio impressionante, con il centro storico di Nola colorato d’arancio dalle maglie e dai cappellini messi a disposizione dal brand Expert e “venduti” per la cifra simbolica di 5 euro, fondi devolutiLILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Napoli e destinati alle attività della Breast Unit dell’Ospedaliera Antonio. Breast Unit divenuta negli anni un vero e proprio punto di riferimento a livello regionale e oggi in procinto di ottenere la certificazione EUSOMA (ente europeo per lo studio dei tumori della mammella). L’unità operativa delha diagnosticato nel 2017 ben 325 casi di neoplasia della mammella. Di questi ben 248 sono stati anche operati. Dati confermati nel 2018 e negli ultimi sei mesi di quest’anno ...