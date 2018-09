Autostrade non molla la presa sul Ponte | Nostro dovere ricostruirlo | anche con

Ponte Morandi - Toti : 'Non possiamo escludere Autostrade dalla ricostruzione' : Sulla ricostruzione del Ponte a Genova 'basterebbe chiarire il fatto che Autostrade, all'interno del consorzio di imprese, non può avere una posizione dominante, dev'essere l'ente pagatore con una ...

Ponte Morandi - Toti : "Non possiamo escludere Autostrade dalla ricostruzione" : Sulla ricostruzione del Ponte a Genova "basterebbe chiarire il fatto che Autostrade, all'interno del consorzio di imprese, non può avere una posizione dominante, dev'essere l'ente pagatore con una quota molto bassa. Non possiamo escluderla, perché per legge deve essere Autostrade ad aprire il cantiere". Ad affermarlo è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in ...

Concessioni – Non solo il bancomat Autostrade : Ad personam Scalo di Fiumicino: l'altro bancomat dei Benetton Regali di Stato – A Roma le tariffe per i viaggiatori più alte d'Italia, grazie a una norma su misura. Palenzona: "Ci siamo inventati una legge" di Daniele Martini

Ponte Morandi - Di Maio : “Da Autostrade supercazzole - non toccheranno una pietra. Faremo una gestione pubblica” : “Autostrade per l’Italia? Dicono: ‘Siamo responsabili ma non colpevoli’. È una supercazzola, perché si vogliono salvare dai processi”. Sono le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ospite de L’Aria che tira, su La7. E aggiunge: “Noi non abbiamo dimenticato che questi signori, meno di un mese fa, hanno fatto crollare un Ponte. Ora provano a rifarsi una verginità con queste conferenze stampa in cui maneggiano i ...

"Autostrade non toccherà una pietra nella ricostruzione. Il settore va nazionalizzato". Atlantia debole in borsa : Autostrade deve mettere i soldi per la ricostruzione del ponte Morandi ma non deve toccare "neanche una pietra". E se non li mette "ce li prendiamo dopo": lo afferma il vicepresidente del Consiglio, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, su La7, ribadendo che revocherà la concessione. "I soldi ce li deve mettere Autostrade - spiega - o li mette subito o noi li anticipiamo e ce li prendiamo dopo. Nel decreto Genova ...

Concessioni - non solo Autostrade : deputato 5 Stelle solleva la questione porti. Partendo dal caso ligure di Lavagna : Le Concessioni vanno messe sotto i riflettori non solo per le autostrade ma anche per i porti che, in un paese che vanta quasi 7.500 chilometri di coste, sono un bene comune nazionale. Ad accendere l’attenzione è il deputato CinqueStelle Roberto Traversi che prende esempio da due recenti casi eclatanti: Santa Margherita ligure (nella foto) e Lavagna, entrambi nella Riviera ligure di Levante. Nel primo caso, dove fra l’altro è presente la ...

Ponte Morandi - si dimette commissario indagato. Di Maio : “Autostrade non pensi di farla franca” : Bruno Santoro, membro della Commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituita per il crollo del Ponte Morandi di Genova, si è dimesso. A comunicare l’addio dell’ingegnere, confermato come componente della commissione dal ministro Danilo Toninelli nonostante le notizie sulle sue consulenze da 70mila euro, in passato, per Autostrade, è stato proprio il ministero con una nota: “L’ingegner ...

Banda larga - alta velocità - Autostrade : «costi del non fare» a 530 miliardi : Il conto finale che emerge dal rapporto Agici - Finanza di impresa è calcolato sul periodo 2018-2035 e tiene conto come al solito dei fabbisogni indicati da dai diversi piani strategici e considera i costi in termini economici, ambientali e sociali in caso di mancate realizzazioni rispetto agli scenari previsti...

Genova - 20 indagati nel mirino dei pm. Il capo di Autostrade : 'Noi non colpevoli' : Nel registro l'ad Castellucci. C'è anche Brencich, con Ferrazza era nella Commissione ispettiva sul crollo voluta dal Mit - Dopo i roumors spuntano i nomi degli indagati per il crollo del ponte ...

Ponte Genova - ecco i 20 indagati per crollo Morandi/ Ultime notizie : "Autostrade responsabili - non colpevoli" : Genova, crollo Ponte Morandi: chi sono i 20 indagati 'per atto dovuto'. Ultime notizie, Pm Cozzi 'Autostrade responsabili, non colpevoli'.

Autostrade - Castellucci : revoca concessione? A10 non scorporabile dal resto della rete : Un'eventuale revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia per il crollo del ponte Morandi a Genova dovrà riguardare tutta la rete in concessione, non solo la A10 ligure: lo ha precisato l'Ad di Aspi e Atlantia, Giovanni Castellucci, in un'intervista a La Stampa. "La A10 è tutt'uno con la concessione nazionale. Non è previsto nessuno scenario di separazione dal resto della ...

"Quei tiranti non reggono". I messaggi dei tecnici di Autostrade : La procura di Genova, che indaga sul crollo del ponte Morandi, ha acquisito agli atti le conversazioni via chat tra i tecnici di Autostrade. Materiale molto importante che permetterà di fare luce su quanto si sapeva già ed è stato fatto (o non fatto) prima della terribile disgrazia, costata la vita a 43 persone. Il quadro che emerge a chiare lettere è questo: chi si occupava della sicurezza era consapevole dei rischi dei tiranti. In alcuni ...