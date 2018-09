Auto sbanda e si schianta contro un camion | muore un 47enne

Auto sbanda e si ribalta sull'A2 a Fratte : traffico in tilt : Approfondimenti Incidente tra Auto e moto in via San Leonardo: uomo in ospedale 27 agosto 2018 Paura, nel pomeriggio di oggi, sull' A2 del Mediterraneo , nei pressi dello svincolo di Fratte , dove il ...

Crollano calcinacci dal viadotto dell’Autostrada Messina-Catania : “Auto sfiorate - alcune hanno sbandato e tamponato” : “Crollano calcinacci di grosse dimensioni dal viadotto autostradale numero 15 sulla A18 Messina-Catania, in direzione della città dello Stretto, e che attraversa la rete autostradale circa 500 metri prima dell’uscita per Giarre, in provincia di Catania“: lo denuncia il Codacons, che annuncia la presentazione di un esposto alla Procura di Catania. “Diversi testimoni raccontano come siano crollati dei calcinacci di grossa ...

Sbanda - l'Auto finisce nel fossato e si ribalta : muore una ragazzina minorenne : TORRE DI MOSTO - Incidente stradale finisce in tragedia a Torre di Mosto: un'auto, una Fiat Punto, guidata da una ventiduenne, poco prima delle 19 di oggi 18 agosto, in via Staffolo, è uscita di ...

Arezzo - Auto sbanda e finisce contro pilone : un morto sull'A1/ Ultime notizie incidente : un altro uomo ferito : Arezzo, auto sbanda e finisce contro pilone: un morto sull'A1. Ultime notizie, incidente mortale: un'altra persona rimasta ferita, strada chiusa al traffico(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 10:48:00 GMT)

San Gimignano - sbanda con l'Auto e investe sei turisti : San Gimignano , Siena, , 3 agosto 2018 - Ha perso il controllo della propria auto andando a colpire 6 turisti turchi . È successo nel pomeriggio a San Gimignano , Siena, dove il conducente di un mezzo ...

Albissola - tir sbanda e precipita da cavalcavia A10/ Ultime notizie - incidente Liguria : travolta un’Auto : Albissola, tragedia sfiorata: tir sbanda e precipita da cavalcavia A10. Ultime notizie e immagini choc: travolta un'auto sottostante, camionista vivo per miracolo(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:37:00 GMT)

Sbanda con l’Auto in A10 e si schianta contro guardrail - 80enne muore sul colpo : La donna, all’uscita di una galleria, invece di affrontare la curva è andata a schiantarsi violentemente contro le barriere che dividevano la carreggiata da un’area di sosta. Per lei inutili i soccorsi medici.Continua a leggere