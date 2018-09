Aurora Ruffino | «Io | Braccialetto Rosso per sempre»

vanityfair

Il dolore non l'ha mai spaventata, non ha mai avuto la meglio su di lei. «Ci ho messo tanti anni ad accettare tante cose. È un percorso difficile, ma è l'unico modo per lasciarci le esperienze negative alle spalle e guardare avanti». A parlare è, 29 anni, attrice, che la sofferenza l'ha toccata con mano. Quarta di sei figli, perde la mamma quando aveva 5 anni in sala parto, per dare alla luce il più piccolo della famiglia. Più tardi è la volta del papà, che decide di andarsene lasciandola, insieme ai fratelli, alle amorevoli cure dei nonni e della zia. Eppureper vinta non si dà mai. Riesce a superare i traumi ...