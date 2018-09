Aung San Suu Kyi ha difeso la condanna contro i due giornalisti di Reuters in Myanmar

Aung San Suu Kyi - chi è la leader che ha sconfitto il regime birmano - : Fiera oppositrice della dittatura nel Paese asiatico, nel 1991 ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Nel 2015 il suo partito ha vinto le elezioni e, poco dopo, è diventata presidente de facto. Poi ...

Rohingya - Onu : la leader birmana “Aung San Suu Kyi avrebbe dovuto dimettersi” : Aung San Suu Kyi “avrebbe dovuto dimettersi”. A dirlo è Zeid Ràad Al Hussein il referente Onu per i diritti umani. In un’intervista alla Bbc, l’Alto commissario uscente parla a pochi giorni dal report dell’Onu secondo il quale i leader militari birmani devono essere incriminati per genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra contro la minoranza musulmana dei Rohingya. Il premio Nobel per la Pace, ...

Il premio Nobel per la pace assegnato ad Aung San Suu Kyi non può esserle revocato : Lo ha detto il comitato norvegese dopo che l'ONU l'ha accusata di non aver fatto nulla per prevenire il genocidio della minoranza musulmana che vive in Myanmar

