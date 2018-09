ASSEGNO DI MANTENIMENTO | L' EX NON PAGA? TOCCA AL DATORE DI LAVORO Sentenza

Roma - l’ex marito è insolvente : l’ASSEGNO di mantenimento alle figlie lo deve pagare il suo datore di lavoro : Stanca di non ricevere l’assegno di mantenimento, 700 euro mensili destinati ad integrare le spese per le figlie, una donna si è rivolta all’associazione Avvocato del cittadino che le ha dato assistenza legale. A fronte della comprovata e ripetuta inadempienza del coniuge il Tribunale civile di Roma ha disposto che a pagare l’assegno di mantenimento mensile sia direttamente il datore di lavoro dell’ex marito: un modo per garantire che i soldi ...

Divorzio - forse stop all'ASSEGNO di mantenimento : la proposta firmata Lega : A Palazzo Madama ha fatto il suo ingresso una proposta firmata Lega, che mira a riscrivere la legge fondata nel 2006 sull'affido dei figli dopo il Divorzio e sugli assegni di mantenimento. L'ideatore del disegno di legge è il leghista Simone Pillon insieme ai senatori Angela Anna Bruna Piarulli, Grazia D’Angelo, Elvira Lucia Evangelista, Mario Michele Giarrusso , Alessandra Riccardi del Movimento 5 Stelle e Andrea Ostellari, Emanuele Pellegrini ...

ASSEGNO di mantenimento e affidamento dei figli : cosa prevede il piano Lega-M5s : Tempo diviso a metà tra mamma e papà, salvo diverso accordo, contributo diretto alle spese del figlio, mediazione familiare per le coppie ad alta conflittualità e contrasto alla cosiddetta 'alienazione familiare', cioè quando un genitore allontana il figlio dall'altro. Sono i punti principali del disegno di legge sull'affido condiviso presentato da Lega e M5s in Senato, primo firmatario il senatore ...

Affido condiviso - inizia l’iter : ASSEGNO di mantenimento cancellato : È iniziato ieri al Senato, con la relazione in commissione Affari sociali, l’iter sul disegno di legge presentato da Lega e M5s in materia di Affido condiviso dei figli minori per i genitori divorziati. In sostanza il ddl cancella l’assegno di mantenimento (mentre non tocca quello coniugale) e introduce la figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori. La contribuzione per i bisogni del minore rimane caposaldo e sarà ...

Divorzio - arriva in Senato la proposta che cancella l’ASSEGNO di mantenimento Chi è Pillon - tra «streghe» e Family day : arriva a Palazzo Madama la proposta firmata Lega: il disegno di legge Pillon si ispira al principio di «bigenitorialità perfetta», prevede doppio domicilio per i figli e obbliga alla mediazione familiare

