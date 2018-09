Assassin' s Creed Odyssey torna a mostrarsi nel nuovo spot TV

Assassin's Creed Odyssey : ecco una lunga sequenza di gameplay nei panni di Leonida di Sparta : Come abbiamo potuto testimoniare noi stessi durante la prova di Assassin's Creed Odyssey svoltasi a Parigi la scorsa settimana, il gioco si aprirà con un'imponente battaglia campale, che fungerà da prezioso tutorial iniziale.La battaglia non è altro che quella delle Termopili, che vide un ristretto numero di Spartani sacrificarsi contro le truppe dei persiani guidati da Serse. Eroe di quella battaglia fu Leonida re di Sparta, proprio colui che ...

Assassin’s Creed Odyssey - abbiamo provato le prime ore del gioco Ubisoft : Assassin’s Creed è sicuramente una delle saghe videoludiche più famose al mondo. L’eterna lotta fra Templari e Assassini ha ammaliato tutti quei giocatori in cerca di avventure memorabili e protagonisti carismatici e iconici. Il brand Ubisoft negli ultimi anni però ha vissuto un periodo di stanca, dovuto forse all’assenza di idee valide in grado di rinnovare il gameplay che rese celebri i primi capitoli del ...

In Assassin's Creed Odyssey saranno disponibili due modalità di gioco : In un recente video di gameplay, IGN ha rivelato che Assassin's Creed Odyssey presenterà due modalità di gioco. La prima si chiamerà modalità guidata (Guided Mode) e sarà simile a quello che i giocatori hanno provato nei precedenti giochi AC e l'altra si chiamerà modalità esplorazione (Exploration Mode).Come riporta DSOGaming, entrando in maggiori dettagli, in modalità guidata i marcatori verranno visualizzati in ogni momento e gli obiettivi ...

Rivelata per Assassin’s Creed Odyssey la Modalità Esplorazione : Se ne parla davvero molto in questi giorni: Assassin's Creed Odyssey è uno dei capitoli della saga di Ubisoft più attesi. In queste ore fra l'altro sono emersi dei dettagli parecchio interessanti sul gioco. Stiamo parlando nello specifico dell'estrema libertà che avrà il giocatore in qualsiasi frangente di gameplay: dalle scelte di dialogo alla personalizzazione dello stile di combattimento, finendo in altri piccoli dettagli che lo renderanno ...

Il nuovo trailer di Assassin's Creed Odyssey mostra il potere della scelta : Da quanto abbiamo appreso fino ad ora sull'atteso Assassin's Creed Odyssey, sappiamo che ci saranno molte scelte difficili e importanti che i giocatori dovranno compiere e sappiamo anche che ci sarà un sistema di combattimento altamente personalizzabile. Nel caso in cui non foste ancora convinti che questo gioco fornirà ai giocatori varie scelte, è stato rilasciato un nuovo trailer che sottolinea proprio la loro importanza.Come riporta ...

Nuovo trailer Assassin’s Creed Odyssey sull’importanza delle scelte : Assassin's Creed Odyssey sarà l'ultimo capitolo della saga di Ubisoft ad avere cadenza annuale, dopo il precedente anno sabbatico preso dall'azienda francese. La serie focalizzata sugli assassini nel tempo si è evoluta progressivamente verso il genere degli action-GDR, uscendo dal canone standard del puro action che aveva caratterizzato tutti i capitoli precedenti. In questo articolo, qualche giorno fa, vi avevamo parlato dell'importanza ...

Assassin's Creed Odyssey - prova : Ubisoft lo aveva specificato in maniera piuttosto chiara al lancio di Assassin's Creed Origins. La serie, in attività dal lontano 2007, si affacciava a un momento di svolta. Il capitolo ambientato nell'Antico Egitto avrebbe messo un punto al passato di Assassin's Creed, ripartendo da nuovi stimoli, nuove idee e soprattutto nuove ambizioni. La bontà del nuovo corso è stata testimoniata dall'ottimo risultato di questo capitolo, in grado di ...

Alle 21 in diretta con Eurolive e il nostro Q&A : "Speciale Assassin's Creed Odyssey" : Torna uno dei classici appuntamenti delle dirette di Eurogamer.it, un'occasione per interagire direttamente con alcuni esponenti della redazione e per parlare insieme a noi di alcuni degli argomenti più caldi del momento o di ciò che più vi incuriosisce dei prossimi mesi di questo 2018 videoludico.Torna Eurolive con una diretta come sempre focalizzata sulle uscite del momento e su ciò che il nostro medium preferito ci sta riservando in questi ...

Assassin’s Creed Odyssey requisiti di sistema per PC minimi e consigliati : Assassin’s Creed Odyssey: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a Assassin’s Creed Odyssey su PC Windows Assassin’s Creed Odyssey requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Assassin’s Creed Odyssey. Chi ha intenzione di giocare a Assassin’s Creed Odyssey […]

Assassin’s Creed Odyssey requisiti di sistema per PC minimi e consigliati : Assassin’s Creed Odyssey: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a Assassin’s Creed Odyssey su PC Windows Assassin’s Creed Odyssey requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Assassin’s Creed Odyssey. Chi ha intenzione di giocare a Assassin’s Creed Odyssey […]

Assassin's Creed Odyssey : rivelati i requisiti minimi e consigliati su PC : Ubisoft ha svelato i requisiti di sistema necessari per giocare ad Assassin's Creed Odyssey su PC, riporta DSOgaming.Come possiamo vedere i giocatori PC potranno confrontare il loro setting con tre differenti configurazioni proposte, riferite alle risoluzioni 720p a 30 FPS, 1080p a 60 FPS e 4k.Vediamo si seguito i requisiti di sistema: Read more…

Assassin’s Creed Odyssey : I Requisiti di Sistema : Ottobre è alle porte, e con esso anche l’uscita di Assassin’s Creed Odyssey, quest’oggi vogliamo condividere con voi in Anteprima i Requisiti di Sistema per l’edizione PC del gioco. Assassin’s Creed Odyssey: I Requisiti PC Minimi Sistema operativo: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 64 Processore : AMD FX 6300 3.8 GHz, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, Ryzen 3 – 1200 Scheda ...

Assassin’s Creed Odyssey non punirà le scelte sbagliate dei giocatori? : Soltanto un mese ci separa dall’uscita di Assassin’s Creed Odyssey, il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft che concentra le proprie attenzioni sulla millenaria sfida tra assassini e templari. Un tuffo nel passato netto quello pronto per questo nuovo episodio della saga, che sposterà le proprie attenzioni sul periodo storico della fastosa Grecia. Questo ovviamente comporta una maggiore libertà concessa agli sviluppatori, che non dovranno ...

Assassin’s Creed Odyssey metterà i giocatori davanti a decisioni difficili : Non è una novità che Assassin's Creed Odyssey sia uno dei titoli più attesi dell'anno, e in generale uno dei videogiochi della saga di Ubisoft cui si è creato più hype attorno. Gran parte della complicità va sia all'ambientazione e alla storyline, sia soprattutto alle caratteristiche di gameplay, ormai sempre più indirizzate verso il genere degli Action-GDR piuttosto che agli action puri, punto di partenza originario della saga. Il direttore ...