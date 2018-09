Arriva il decreto Concretezza | nuove assunzioni tra gli statali e riconoscimento impronte

In Consiglio dei Ministri Arriva il decreto urgenza : Teleborsa, - Oggi 13 settembre a in Consiglio dei Ministri arriva il decreto urgenza con il quale sarà "ricostituita la Cassa Integrazione per cessazione". Lo ha detto il Ministro del Lavoro e dello ...

In Consiglio dei Ministri Arriva il decreto urgenza : Oggi 13 settembre a in Consiglio dei Ministri arriva il decreto urgenza con il quale sarà "ricostituita la Cassa Integrazione per cessazione". Lo ha detto il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Genova - Arriva il decreto : dagli aiuti per la città al nuovo commissario. Leggi il testo : aiuti ai privati, sconti fiscali, sostegno alle piccole e micro imprese, al trasporto pubblico locale a alle attività del porto. Sono alcune delle misure per Genova contenute nella prima bozza del ...

Genova - Arriva il decreto : dagli aiuti per la città al nuovo commissario. Leggi il testo : aiuti ai privati, sconti fiscali, sostegno alle piccole e micro imprese, al trasporto pubblico locale a alle attività del porto. Sono alcune delle misure per Genova contenute nella prima bozza del ...

Genova : venerdì Arriva il decreto in cdm - ricostruzione del ponte entro un anno : Non sarà affidata ad Autostrade ma, 'partendo dalle regole attuali del codice appalti e sulla base dell'eccezionalità potremo affidare direttamente a una società pubblica l'appalto per la ...

Genova : venerdì Arriva il decreto in cdm - ricostruzione del ponte entro 1 anno : Non sarà affidata ad Autostrade ma, 'partendo dalle regole attuali del codice appalti e sulla base dell'eccezionalità potremo affidare direttamente a una società pubblica l'appalto per la ...

Migranti - Arriva il decreto Salvini : addio al permesso di soggiorno per motivi umanitari : È pronto il decreto Salvini in tema di Migranti: una misura con cui si prevede la cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Verrebbe sostituito da altre tipologie di protezione internazionale, ma più stringenti. Aumentano, inoltre, i casi in cui è possibile revocare la protezione umanitaria e la cittadinanza italiana.Continua a leggere

Ponte Morandi - Di Maio : “Per gli sfollati Arriva un decreto - basta elemosine”. Toti : “Il governo decide i fondi - cambi le leggi” : “Non si può lasciare la gente in balia dell’elemosina di Autostrade“. E quindi l’annuncio di un “decreto urgente”, questione di settimane, “forse di alcuni giorni” perché “gli sfollati hanno diritto a una casa” e hanno “perfettamente ragione” a protestare, come fatto oggi durante la seduta congiunta di Consiglio regionale e comunale. Luigi Di Maio commenta il blitz di 100 ...

Decreto Dignità : la battaglia dei voucher Arriva in Aula : La battaglia dei voucher si sposta da lunedì nell'Aula di Montecitorio. Le commissioni hanno concluso l'altro ieri l'esame del Decreto «Dignità» approvando alcune modifiche, tra le quali appunto una ...

Dl dignità - lunedì il decreto Arriva in Parlamento ma le critiche non si arrestano : Bocciato dai sindacati il ritorno dei voucher - Sui voucher la Camusso va giù pesante e li definisce "una schifezza", mentre va avanti la battaglia , dopo il referendum dell'anno scorso promosso dal ...

Decreto dignità - comincia il vaglio degli emendamenti. Cdp - Arriva la nomina dei vertici : MILANO - Il Decreto dignità è al centro dell'attività parlamentare della settimana che si apre. Dopo il tortuoso via libera governativo, terminato con il controverso passaggio della relazione tecnica ...

Decreto dignità - Arrivano gli emendamenti di M5s e Lega : come cambia il provvedimento : M5s e Lega hanno concordato circa 30 emendamenti che modificheranno il Decreto dignità voluto dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Tra le novità principali che verranno approvate in Parlamento c'è lo slittamento della stretta sui contratti a termine che non sarà più immediata ma solo a partire da ottobre.Continua a leggere

Decreto dignità - contratti stabili Arriva un bonus dello 0 - 5% : L'emendamento della maggioranza per inserire nel Decreto dignità un incentivo per i contratti stabili è pronto. Sarà una clausola di trasformazione automatica per le aziende che stabilizzeranno i ...

Decreto dignità - Arriva la firma del Presidente della Repubblica : più tasse su giochi : STOP ALLO SCOPO DI LUCRO NELLO SPORT DILETTANTISTICO - Il dl cancella la disciplina voluta dall'ex ministro Lotti ed introdotta con l'ultima legge di bilancio che consentiva di esercitare lo sport ...