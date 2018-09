Apple | Google | Amazon e AT&T | “sicurezza” come parola d’ordine

chimerarevo

(Di giovedì 13 settembre 2018) Avete capito bene. I giganti della tecnologia si ritroveranno in tribunale. Ma tranquilli, non per farsi causa a vicenda, ma per una causa più nobile. La privacy! Tutti sappiamo quanto sia rilevante la sicurezza al giorno d’oggi, in cui i nostri dati sensibili – carte di credito, documenti d’identità – sono disponibili sul web, e a nostra insaputa, manipolati dalle aziende. Ed è proprio per questo che i rispettivi responsabili di AT&T,e Twitter si troveranno a rispondere alle domande del Comitato del Commercio del Senato il 26 Settembre, suognuna di loro tende a salvaguardare la sicurezza dei consumatori. “Potranno spiegare i loro approcci alla privacy,intendono affrontare le nuove richieste dell’Unione Europea e della California e cosa può fare il Congresso per promuovere chiare aspettative sulla privacy senza ...